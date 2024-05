L'eslovè Marko Bosnjak, elegit nou president del Tribunal Europeu de Drets Humans per als pròxims tres anys

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha designat el fins ara vicepresident de la cort, Marko Bosnjak, com a nou president per als pròxims tres anys. El jutge eslovè passarà a ocupar el càrrec el 2 de juliol prenent el relleu de la irlandesa Síofra O'Leary, nomenada l'any 2021 i primera dona que va ocupar el càrrec de presidenta de la institució.

Graduat en Dret i Màster per la Universitat de Ljubljana, Bosnjak es va especialitzar en criminologia i va estar vinculat durant anys als organismes judicials d'Eslovènia, primer com a assessor independent i més tard com a membre del ministeri de Justícia. Bosnjak va entrar com a jutge del TEDH l'any 2016 i es va convertir en vicepresident del tribunal l'any 2022.

A banda de l'anunci a la presidència, el Tribunal Europeu de Drets Humans també ha escollit el noruec Arnfinn Bardsen com a nou vicepresident, ocupant precisament el lloc de Bosnjak. Bardsen, al seu torn, deixa vacant el càrrec de president de secció, que passarà a ser per a la jutgessa montenegrina Ivana Jelic. Tots els canvis també es faran efectius el pròxim 2 de juliol.