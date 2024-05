L’Exèrcit israelià intensifica els atacs sobre Jabalia i Rafah

Després de 220 dies de ferotge guerra contra la Franja de Gaza, encara no hi ha descans per als gazatins. L’assetjada població palestina va començar la setmana sota els incessants bombardejos, concentrats en la població del nord Jabalia i la meridional Rafah. Quan les xifres de morts arriben a les 35.000 persones en poc més de set mesos, les imatges satel·litàries mostren l’enèsim desplaçament massiu de població des de Rafah, l’última ciutat que les tropes israelianes encara no han pres i en la qual operen des de fa una setmana, cap a Khan Yunis i Deir al-Balah, sumides en la més absoluta devastació. Als cementiris d’Israel, els familiars dels segrestats i les víctimes de l’atac del 7 d’octubre van recriminar als seus líders polítics la seva mala gestió i la perpetuació del conflicte.

Col·lapse del sistema de salut

Des d’aquest cap de setmana, l’ofensiva militar israeliana ha reprès els seus esforços a la ciutat de Jabalia, on les forces de Hamàs semblen haver-se reagrupat. Allà, han tornat els bombardejos aeris i el foc d’artilleria sobre les poques vivendes que queden dretes. També les ambulàncies tornen a ser objectiu d’atac mentre el Ministeri de Salut de Gaza alerta que el sistema de salut pot col·lapsar al llarg i ample de l’enclavament "en tot just unes hores". L’Organització Mundial de la Salut denuncia que només 12 dels 36 hospitals gazatins continuen funcionant parcialment. El campament de refugiats de Jabalia ha tornat a convertir-se en un camp de batalla després que les tropes israelianes l’envoltessin i assetgessin amb drons i trets de franctiradors, i les milícies palestines responguessin amb enfrontaments armats.

"Les forces israelianes intenten avançar cap al centre del camp i disparen a tot el que es mou al seu voltant, mentre els drons sobrevolen intensament la zona a poca altura", va denunciar una font anònima des de Jabalia a l’agència Efe. Al llarg de la jornada, almenys 57 persones van morir a la Franja de Gaza i unes 82 van resultar ferides. Els atacs es concentren també a Rafah, que s’havia convertit en l’últim refugi dels gazatins i del qual ara fugen espaordits. Allà, fins fa uns dies, s’han arribat a concentrar uns 1,4 milions de desplaçats. Des de dissabte, les forces israelianes han llançat noves ordres d’evacuació que afecten nous barris a l’est i centre de la ciutat del sud que fa frontera amb Egipte.

Bombardejos per aire

Sense esperar massa que els civils abandonessin aquestes zones, l’Exèrcit israelià va reprendre els seus bombardejos per aire i amb artilleria. Ahir va manar desplaçar-se a la població civil de dues noves àrees del centre de Rafah, situades en la meitat oest de la ciutat, tot i que residents d’altres zones més a l’est també van optar per abandonar la ciutat. Davant la greu situació, els equips mèdics van haver d’evacuar l’hospital Kuwaiti de Rafah, amb només 16 llits disponibles. La gent està marxant d’aquest punt clau oriental, per on entrava la majoria de l’ajuda humanitària i s’evacuava els pacients mèdics més greus. Però des que les tropes israelianes van prendre la part palestina del pas de Rafah, ja no entra ajuda humanitària.

Israel va viure el seu Dia dels Caiguts més tens en anys. Als cementiris de tot el país, els familiars de les víctimes del 7 d’octubre i dels prop de 130 israelians captius a Gaza van increpar repetides vegades el primer ministre, Benjamin Netanyahu, i els membres del seu Govern.