El fiscal del Tribunal Penal Internacional demana ordres de detenció contra Netanyahu i els principals líders de Hamàs

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha sol·licitat que s'emetin ordres de detenció contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el líder de Hamàs, Yahya Sinwar. En un document publicat aquest dilluns, el magistrat creu que té "motius raonables" per creure que els dirigents han comès crims de guerra en el marc dels atacs del 7 d'octubre passat i durant la posterior escalada del conflicte a Gaza. En la mateixa sol·licitud, Khan demana ordres de detenció contra el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, el cap de la branca militar de Hamàs, Ibrahim Al-Masir, i el cap de l'oficina política del grup terrorista, Ismail Haniyeh. La sol·licitud ara haurà de ser analitzada per un grup de jutges del TPI.

En el comunicat emès pel mateix Tribunal Penal Internacional s'especifica que els càrrecs contra Netanyahu i el seu ministre de Defensa inclouen "l'exterminació de població i la fam com a mètodes de guerra, inclòs el bloqueig de subministraments humanitaris, i atacar de forma deliberada a civils en conflicte".

Pel que fa als líders de Hamàs, el magistrat els acusa "d'exterminació de població, assassinat, presa d'ostatges, violació i agressió sexual".

En cas que s'acabés tramitant l'ordre de detenció, el TPI posaria tant Netanyahu com Sinwar -i la resta de dirigents- en la mateixa situació que el president rus, Vladímir Putin, sobre el qual pesa una ordre de detenció per deportació il·legal de nens des d'àrees ocupades d'Ucraïna cap a Rússia.

No obstant això, ni Israel ni els Estats Units -el gran soci de Tel-Aviv en el bloc Occidental- reconeixen l'autoritat del Tribunal Penal Internacional, ja que no en són membres. Ara bé, el tribunal considera que sí que té jurisdicció sobre Gaza i Cisjordània, després que les autoritats palestines acceptessin formalment el compliment dels principis fundacionals de la cort l'any 2015.