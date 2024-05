El líder suprem aprova que el vicepresident ocupi la presidència iraniana i declara 5 dies de dol

El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, ha donat aquest dilluns el vistiplau que el vicepresident primer, Mohammad Mojber, sigui nomenat president interí del país i ha declarat cinc dies de dol nacional per la mort d'Ebrahim Raisi en un accident d'helicòpter. "Segons l'article 131 de la Constitució, el senyor Mojber és a la posició de dirigir el poder executiu i està obligat a acordar amb els caps dels poders legislatiu i judicial l'elecció d'un nou president en un termini màxim de cinquanta dies", va dir Khamenei en un comunicat recollit per l'agència estatal IRNA.

La màxima autoritat política iraniana ha anunciat a més cinc dies de dol per la mort de Raisi i el ministre iranià d'Exteriors, Hosein Amir Abdolahian, a l'accident d'helicòpter ocorregut al nord-oest del país. "Ofereixo els meus condols a l'estimat poble de l'Iran", ha dit Khamenei. "El volgut Raisi era incansable. En aquest tràgic incident, la nació iraniana va perdre un servidor sincer i valuós", ha dit Khamenei sobre un polític que era percebut com un protegit seu i possible successor com a líder suprem.

Mojber té 68 anys i va arribar a la vicepresidència amb Raisí el 2021. Abans va ocupar llocs com la direcció del poderós conglomerat la Fundació de l'Ordre de l'Iman de l'Iman Khomeini, un càrrec que li va costar ser sancionat pels Estats Units el 2021.

Poderós conglomerat

La Fundació de l'Ordre de l'Iman de l'Iman Jomeini es va crear als anys 80 per gestionar les propietats confiscades després de la Revolució Islàmica del 1979 i amb els anys s'ha convertit en un poderós conglomerat econòmic estatal amb interessos en diferents sectors. Abans va ser vicegovernador de la província sud-occidental de Juzestan, on va néixer el juny de 1955. També va ser president de la junta del Banc Sina, un ens privat centrat en inversions.

L'helicòpter en què viatjava Raisi va desaparèixer diumenge quan tornava de la ciutat de Tabriz juntament amb dos aparells més -que van arribar al seu destí sense problemes- i els mitjans oficials iranians van informar que havia patit un "aterratge forçós".

L'aeronau va ser trobada en una zona muntanyosa de la regió de Varzeqan, a l'Azerbaidjan Oriental, després d'hores de cerca dificultades pel mal temps.

A l'accident també van morir el governador de l'Azerbaidjan Oriental, Malik Rahmati, el líder dels precs dels divendres de la ciutat de Tabriz, Mohammad Ali Al-Hashem, a més de dos pilots de l'aeronau, un assistent de vol, el cap de seguretat presidencial i un guàrdia.

Les autoritats han anunciat la celebració d'una cerimònia fúnebre a Tabriz per dimarts demà, a més de precs avui mateix a Teheran i altres punts del país.