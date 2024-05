La Xina vol explotar la Lluna

El 3 de maig, la Xina va llançar una nau no tripulada per recollir dos quilos de mostres de la cara oculta de la Lluna i portar-les a la Terra en 53 dies. En cas de tenir èxit, serà el primer país en la història que ho aconsegueix, i avançarà uns Estats Units que veuen en l’auge xinès una amenaça a la seva històrica supremacia a l’espai. Pequín preveu l’allunatge d’astronautes el 2030 i la creació d’una base d’investigació conjunta amb Rússia al pol sud de la Lluna en cinc anys.

Tot i que la Xina no va debutar en la carrera espacial fins l’any 2003, al llarg de les últimes dècades ha aconseguit fites que la situen de ple en la competició global. L’any 2013 es va convertir en el tercer país que aconseguia aterrar a la superfície lunar, el 2020 va portar mostres de regolita lunar a la Terra i un any més tard va portar un robot a Mart. Després de ser exclosa de l’Estació Espacial Internacional, va obrir la seva pròpia estació: Tiangong (que vol dir palau celestial en xinès). "Aquesta és la principal mostra que va de debò i té potència per avançar els EUA", explica el físic i doctor en enginyeria aeroespacial Miquel Sureda.

Als 70, els nord-americans i els soviètics van recollir mostres de regolita, però era de la superfície lunar visible i no de la cara oculta, geològicament més escarpada i on no arriben les ones de ràdio amb què la missió es comunica amb la Terra. Exploracions orbitals no tripulades han descobert aigua gelada als pols lunars i minerals i elements estratègics com titani, ferro, alumini i heli-3.

Mina d’oportunitats

La presència de "milers de milions de dòlars en recursos sense explotar", com ja va assenyalar la NASA el 2015, converteix la cara oculta de la Lluna en una mina d’oportunitats econòmiques. L’aigua és indispensable per establir una base permanent, però, a més, els seus components poden utilitzar-se com a propulsor de coets. Això porta els EUA a somiar utilitzar l’asteroide com un port en el qual repostar per a futures missions a l’espai exterior, en especial Mart. "Llançar coets des de la Lluna seria més barat i menys perillós que des de la Terra. No té una atmosfera que generi fricció i la gravetat és més baixa", apunta Sureda, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest mar de possibilitats atrau les grans potències. A l’agost, l’Índia es va convertir en el primer país del món que aconsegueix aterrar una nau no tripulada al pol sud de la Lluna. Altres països com Rússia, Israel i el Japó ho han intentat sense èxit, de moment.

La renovada ambició xinesa arriba en un moment complex per als EUA. El 2020, la NASA va anunciar el programa Artemis, l’objectiu del qual és tornar a la Lluna i començar l’explotació dels seus recursos minerals. Volien aconseguir-ho el 2024, però problemes tècnics dels coets han retardat els plans a finals del 2026 o principis del 2027.

També falta pressupost. Per rebaixar la seva inversió econòmica, el Govern nord-americà es recolza des de fa anys en empreses privades com SpaceX i Blue Origins, dels magnats tecnològics Elon Musk i Jeff Bezos.

Cap país pot reclamar la sobirania sobre la Lluna, però els EUA temen que si la Xina guanya la carrera, s’arrogui el dret a explotar aquests preuats recursos i defineixi les normes de la futura activitat espacial. Sureda explica que els recels amb Pequín es deuen al fet que ha sigut "històricament poc transparent".

En resposta a aquest temor justificat, Washington ha impulsat els Acords d’Artemis, que busquen garantir que l’exploració espacial és pacífica i la investigació científica, transparent i compartida. Un total de 39 països ja han firmat el text, el més ambiciós dels últims 50 anys. Malgrat no ser vinculant, els EUA han reconegut el seu interès a utilitzar-lo com una eina d’influència en política exterior.

El manifest no compta amb el segell de la Xina i Rússia, que sí que són signataris del Tractat de l’Espai Exterior de 1967, que prohibeix la instal·lació d’armes i bases militars a l’espai.

