Això és el que ha dit Milei d'Espanya: 10 frases claus

El president argentí Javier Milei va participar en l'acte del partit espanyol Vox a Madrid el passat cap de setmana, on va pronunciar un discurs contundent. Entre les deu frases més destacades, Milei va subratllar la importància de defensar la vida, la llibertat i la propietat privada, va criticar la justícia social com un atac a la llibertat individual i va assenyalar al socialisme com una ideologia fallida que va contra la naturalesa humana. A més, va afirmar que reduir la grandària de l'Estat és essencial per al progrés i la prosperitat de la societat. Compartim les deu frases més impactants del seu discurs:

"Espanya està a punt d'un col·lapse econòmic si continua amb les seves polítiques intervencionistes": Milei va advertir que les actuals polítiques econòmiques del govern espanyol són insostenibles i perjudicials a llarg termini. "El socialisme és un càncer que destrueix a les nacions des de dins": Va criticar fortament les polítiques socialistes, comparant-les amb una malaltia que erosiona la prosperitat i la llibertat. "La justícia social és un eufemisme per al robatori legalitzat": Va argumentar que les polítiques de justícia social equivalen a expropiació de la propietat privada, perjudicant l'economia i la llibertat individual. "La burocràcia espanyola és un llast que sufoca la innovació i el creixement": Va destacar que l'excés de regulacions i procediments administratius limita l'emprenedoria i l'eficiència econòmica. "L'educació a Espanya està segrestada per la ideologia d'esquerra": Va afirmar que el sistema educatiu està dominat per doctrines esquerranes, la qual cosa segons ell, impedeix una educació objectiva i de qualitat. "Reduir la grandària de l'Estat és essencial per al progrés": Milei va advocar per una dràstica reducció de la despesa pública i la intervenció estatal en l'economia per a fomentar el desenvolupament i la prosperitat. "El sistema de pensions espanyol és insostenible i necessita una reforma urgent": Va alertar sobre la imminent crisi del sistema de pensions si no s'implementen reformes estructurals. "La descentralització autonòmica ha generat ineficiència i duplicitat administrativa": Va criticar l'estructura autonòmica d'Espanya, suggerint que ha portat a un augment innecessari de la despesa pública. "El mercat laboral espanyol està asfixiat per lleis arcaiques i restrictives": Milei va assenyalar que la legislació laboral espanyola impedeix la flexibilitat i la creació d'ocupació, perjudicant tant treballadors com a ocupadors. "Espanya hauria de seguir l'exemple de les economies liberals reeixides": Va proposar que Espanya adopti polítiques econòmiques liberals similars a les de països que han aconseguit èxit i estabilitat a través del lliure mercat.

Les declaracions de Milei han provocat reaccions mixtes, amb partidaris que celebren la seva franquesa i visió liberal, i detractors que critiquen el seu enfocament radical i la seva interpretació dels problemes econòmics i socials. Aquest discurs, sens dubte, continuarà sent un tema de debat en els cercles polítics i econòmics de tots dos països.