Els ministres d'Exteriors de la UE reclamen al govern de Netanyahu que acati les ordres del TIJ

Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han acordat reiterar la demanda al govern d'Israel perquè acati les ordres del Tribunal Internacional de Justícia, que la setmana passada exigia aturar immediatament la incursió militar a Rafah. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ho ha dit en roda de premsa després de la cimera amb els representants europeus, durant la qual també s'ha acordat reclamar a Benjamin Netanyahu que acabi amb la congelació de bens de l'Autoritat Palestina, "que corre el risc de fallida", i que deixi de considerar l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA per les sigles en anglès) una organització terrorista, així com que deixi treballar l'organització de l'ONU en territori palestí.

Borrell ha subratllat que el TIJ està "al centre del multilateralisme" i també de la Unió Europea, i ha subratllat que, en tant que membre de l'ONU, Israel "té l'obligació" d'acatar les seves ordres.

D'altra banda, el cap de la diplomàcia europea ha opinat que és del tot necessari que es deixin de congelar els bens de l'Autoritat Palestina, atès que és "el portaveu dels palestins", no pas Hamàs. "No ens podem permetre que el govern de Netanyahu l'asfixiï econòmicament", ha subratllat.

Els països àrabs demanen abordar la solució dels dos estats

A més, Borrell ha explicat que a la cimera també hi ha hagut representants d'Egipte, Qatar, l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Jordània, així com el secretari de la Lliga Àrab. Tots ells han "tirat un guant sobre la taula" als seus homòlegs europeus, perquè han proposat organitzar una taula de treball per estudiar de quina manera es podria aplicar la solució dels dos estats a Palestina.

El cap de la diplomàcia europea ha posat en valor aquesta proposta, "perquè ja no es qüestiona si la solució dels dos estats és la més idònia, sinó que el que es demana és com s'ha de fer per portar-la a la pràctica".

Missió de frontera

Durant la cimera Borrell ha demanat als ministres d'Exteriors europeus que li donin "llum verda" per reactivar la missió de frontera de la Unió Europea, que porta "anys inactiva". Borrell ha celebrat que algunes opinions indiquin que aquesta missió podria exercir un paper neutral a la franja de Gaza amb Egipte, per exemple pel mateix pas fronterer de Rafah, per vehicular l'ajuda humanitària, però ha subratllat que, en qualsevol cas, la voluntat de la UE és que l'Autoritat Palestina estigui al capdavant de la missió, que no tirarà endavant sense l'acord de les diferents parts.

Finalment, Borrell també ha indicat que els ministres d'Exteriors han condemnat "en els termes més contundents" el bombardeig d'Israel a un camp de refugiats amb dotzenes de forts, entre ells nens. "No hi ha lloc segur per als refugiats a Gaza", ha lamentat Borrell.