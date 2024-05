L'ONU veu "horrorosa" la mort "massiva" de dones i nens en un camp de desplaçats a Rafah

L'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA) veu "horrorosa" la mort "massiva" de dones i nens arran del bombardeig d'Israel d'aquest diumenge a la nit al camp de desplaçats de Rafah. L'organisme lamenta que encara no ha pogut establir la xifra exacta de víctimes mortals i ferits, tot i que mitjans com Al Jazeera eleven a més de quaranta el nombre de morts. L'atac d'Israel ha arribat després que Hamàs llancés una desena de míssils contra Tel Aviv, majoritàriament interceptats i que no han deixat víctimes. Al camp bombardejat, situat al nord de la ciutat, hi viuen palestins que han perdut casa seva a causa dels atacs israelians.

En un comunicat a 'X', l'UNRWA ha assegurat que de moment no han pogut localitzar els voluntaris de l'agència que es troben al terreny i s'han mostrat preocupats pel seu benestar, així com pel de tots els refugiats que es troben en aquesta àrea. "Gaza és un infern a la terra, les imatges d'ahir a la nit són una prova més d'això", ha lamentat l'organisme.