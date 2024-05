Uns 50 morts en un atac israelià a la "zona segura" de Rafah malgrat l'ordre de CIJ

Almenys 50 persones han mort en un atac israelià aquest diumenge a la nit en un camp de desplaçats en una "zona segura" de Rafah, tres dies després que la Cort Internacional de Justícia ordenés la fi de l'ofensiva militar de l'Exèrcit israelià en aquesta ciutat de l'extrem sud de la Franja de Gaza davant del risc de genocidi.

Un bombardeig israelià ha matat mig centenar de gazians al barri de Tal al Sultan, nord-oest de Rafah, que l'Exèrcit israelià encara no havia ordenat evacuar en el marc de l'operació militar en aquesta ciutat que va començar el 6 de maig. Des de llavors, gairebé un milió de persones han fugit de la violència, la majoria a les platges d'Al-Mawasi, amuntegats i sense serveis de sanejament o aigua potable.

"Una altra atroç massacre ha estat comesa per les forces israelianes a Rafah, que s'ha cobrat fins ara la vida de 50 màrtirs i desenes de ferits, la majoria nens i dones", ha indicat el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamàs.

Per la seva banda, l'Exèrcit israelià ha confirmat aquest dilluns a la matinada l'atac de la seva aviació sobre Tal al Sultan, "basat en intel·ligència precisa" i dirigit contra dos alts càrrecs del grup islamista Hamàs, el comandant de la seva divisió per a Cisjordània, Yassin Rabia; i un altre alt comandament d'aquesta mateixa divisió, Khaled Nagar.

"L'ala de Hamàs a Judea i Samaria (Cisjordània ocupada) és responsable de la planificació, el finançament i l'execució d'atacs terroristes en aquest territori i dins d'Israel", ha indicat un comunicat castrense.

Imatges difoses a les xarxes socials palestines mostren un gran incendi provocat pel bombardeig aeri sobre les tendes de campanya provisionals a Tal al Sultan. Alguns mitjans apunten que moltes víctimes van morir asfixiades pel fum i calcinades.

"Tenim coneixement d'informes que indiquen que, com a resultat de l'atac i del foc que es va iniciar, diversos civils de la zona van resultar ferits. L'incident està sota revisió", va subratllar l'Exèrcit sobre l'atac.

Segons Israel, Yassín Rabia "va gestionar la totalitat de l'activitat terrorista de Hamàs a Judea i Samaria, va transferir fons a objectius terroristes i va planificar atacs terroristes", també en el passat, fins i tot el 2001 i el 2002 -en plena Segona Intifada- "als que van morir soldats de les Forces de Defensa d'Israel".

De Nagar van assenyalar que "va dirigir atacs amb trets i altres activitats terroristes a Judea i Samaria, i va transferir fons destinats a les activitats terroristes de Hamàs a la Franja de Gaza" i que en el passat, va dur a terme diversos atemptats mortals entre el 2001 i el 2003 , que van provocar la mort de diversos civils i soldats israelians.

Matances diàries

"Mai a la història s'havien emprat tantes eines de matança en massa davant del món com està passant ara a Gaza, on la població es veu privada d'aigua, aliments, medicines, electricitat i combustible, aixafant la infraestructura i destruint totes les institucions", va denunciar el Ministeri de Sanitat de Gaza.

Segons les seves dades, en les últimes 24 hores 190 palestins van morir en noves matances, inclosa aquesta a la suposada "zona segura" dels campaments a l'oest de la ciutat de Rafah o una sobre el camp de refugiats de Nuseirat. En total han mort més de 36.000 gazatis en més de set mesos de guerra, la majoria civils.

L'atac israelià a Rafah es produeix hores després que Hamàs llancés des d'aquell punt de la Franja, segons l'Exèrcit, vuit coets cap al centre d'Israel, inclòs Tel Aviv, per primera vegada en uns quatre mesos, que no va causar ferits ni danys greus.

També el portaveu del president de l'Autoritat Palestina, Nabil Abu Rudeina, va condemnar aquest "atac deliberat" sobre botigues de desplaçats a Rafah, provocant una "massacre que ha superat tots els límits i requereix una intervenció urgent per aturar immediatament aquests crims contra el poble palestí".

A Cisjordània, centenars de palestins han sortit als carrers a diverses ciutats aquesta matinada, inclòs en punts calents com Ienín o Tulkarem, en protesta per aquest atac.

De fet, el grup islamista Hamàs va fer una crida a la població palestina a "escalar les activitats públiques de ràbia i pressió per aturar la guerra genocida", a més d'exigir a la comunitat internacional el compliment de les resolucions de l'ONU i de l'ordre de la CIJ, que és vinculant per a Israel com a membre de les Nacions Unides.

La CIJ, alt tribunal de l'ONU ubicat a l'Haia, va exigir aquest divendres a Israel "aturar immediatament la seva ofensiva militar" a Rafah per evitar "la destrucció física total o parcial" dels palestins de Gaza i li va ordenar garantir l'accés de missions d'experts per investigar denúncies de genocidi.

Israel va considerar les acusacions de la CIJ "falses i repugnants" i va respondre bombardejant Rafah pocs minuts després d'emetre's aquesta nova sentència, conseqüència del procés obert al gener per una denúncia iniciada per Sud-àfrica.