Borrell avala permetre a Ucraïna atacar objectius a Rússia, però admet "visions diferents" entre els 27

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha admès aquest dimarts que entre els estats membre hi ha "visions diferents" sobre la possibilitat de permetre a Ucraïna atacar objectius a Rússia amb armes occidentals. Així ho ha expressat després de la reunió de ministres europeus de Defensa que s'ha celebrat a Brussel·les. Borrell ha dit que són els estats els que han de decidir si "aixequen les restriccions" a l'ús de les seves armes per atacar objectius en territori rus i ha apuntat que alguns ja han expressat la seva voluntat de fer-ho, sense precisar-ne el nombre. En tot cas, ha subratllat que no es "forçarà" cap estat a fer-ho.

Borrell ha insistit que la petició ucraïnesa per poder fer servir armes occidentals per atacar objectius en territori rus és una "acció legítima d'autodefensa sota la llei internacional quan es fa servir de forma proporcionada". "Ningú pot ser forçat a aixecar aquesta limitació. Ningú serà forçat a actuar d'una manera o d'una altra", ha subratllat. "Cap país ha de tenir por que se l'obligui a fer una cosa que no vol fer", ha insistit.

El cap de la diplomàcia europea no ha precisat el nombre de països que estan disposats a permetre que les seves armes es facin servir per atacar objectius a Rússia, però ha remarcat que el nombre "pot canviar". Segons ha explicat, hi ha "preocupació" entre alguns països que aquest pas pugui suposar una "escalada". "Hi ha diferents visions", ha assegurat.

La UE ha abordat per primer cop aquest dimarts la possibilitat de permetre que Ucraïna faci servir armes occidentals per atacar ojectius en territori rus, després que el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, hagi demanat als aliats fer aquest pas, davant l'oposició d'alguns països, com els Estats Units, Alemanya o Itàlia.