Ticketmaster investiga una bretxa de seguretat que afecta les dades de 560 milions d'usuaris

Ticketmaster investiga un possible incident de seguretat després que el col·lectiu de hackers ShinyHunters assegurés tenir en el seu poder dades de 560 milions d'usuaris d'aquesta plataforma de compra d'entrades.

ShinyHunters ha posat a la venda en un fòrum 1,3TB de dades amb informació de 560 milions d'usuaris de Ticketmaster, que inclou des d'adreces de correu electrònic i números de telèfon fins a detalls de venda i part de les dades de les targetes bancàries, segons informen portals especialitzats com Hackread i CyberDaily.

Aquest incident està sent actualment investigat per Ticketmaster i el Departament d'Interior d'Austràlia, com ha confirmat un portaveu d'aquest últim.