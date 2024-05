Biden permet a Ucraïna utilitzar armes nord-americanes per atacar la frontera amb Rússia

L'administració Biden ha donat permís a Ucraïna per atacar la frontera amb Rússia a Khàrkiv utilitzant armes nord-americanes, segons publica el mitjà 'Político' citant fins a cinc fonts dels EUA, tres de les quals oficials. És un canvi de postura substancial que arriba en plena discussió sobre aquesta qüestió a la Unió Europea. Dimarts, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, admetia que entre els estats membre hi ha "visions diferents" sobre la possibilitat de permetre a Ucraïna atacar objectius a Rússia amb armes occidentals. Borrell deia que són els estats els que han de decidir si "aixequen les restriccions" a l'ús de les seves armes per atacar objectius en territori rus i apuntava que alguns ja havien dit que ho farien.

"El president ha demanat recentment al seu gabinet que s'asseguri que Ucraïna és capaç d'utilitzar armes nord-americanes amb finalitats de contraatac a Khàrkiv per respondre les forces russes", ha afirmat un dels funcionaris nord-americans. Alhora ha afegit, però, que la política de no permetre atacs de llarg abast a Rússia "no ha canviat".