Donald Trump, culpable per unanimitat de 34 delictes per intentar comprar el silenci de l'actriu porno Stormy Daniels

L'expresident dels EUA i candidat dels republicans a la reelecció Donald Trump ha estat considerat culpable per un jurat popular per unanimitat de 34 delictes per intentar comprar el silenci de l'actriu porno Stormy Daniels. En concret, se'l jutjava per falsificar registres comptables per encobrir pagaments a la dona perquè no revelés durant una campanya electoral la trobada sexual que havien tingut. Trump esdevé, així, el primer expresident dels EUA condemnat per un judici penal. Després del veredicte, que arriba a cinc mesos de les properes eleccions presidencials, el jutge haurà de dictar ara la sentència que aplica al magnat immobiliari, que pot ser de fins a quatre anys de presó.

A la sortida del judici, Trump ha considerat el judici una "desgràcia", ha acusat el jutge de corrupció i ha reiterat la seva innocència. "Lluitarem fins al final i guanyarem", ha assegurat el republicà.