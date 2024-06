Claudia Sheinbaum serà la primera presidenta de Mèxic

La candidata Claudia Sheinbaum ha guanyat les eleccions presidencials de Mèxic, segons els resultats oficials publicats per l’Institut Nacional Electoral (INE), que li donen un 57,9% dels vots. La candidata oficialista, del partit de l’actual president, Andrés Manuel López Obrador, es convertirà en la primera dona en ocupar el càrrec. Sheinbaum s’ha imposat a Bertha Xóchitl Gálvez, de l’aliança de partits opositors, que ha obtingut un 29% dels sufragis, i de Jorge Álvarez Máynez, el candidat de Moviment Ciutadà (MC), que ha rebut un 10,5% dels vots. Les eleccions d'aquest diumenge han estat les més grans de la història de Mèxic, amb 98 milions de persones cridades a les urnes per a la renovació de més de 20.000 càrrecs públics.

El partit de l'actual govern revalidarà la presidència amb Sheinbaum, cap de llista de la coalició Sigamos Haciendo Historia, que integra el Moviment de Regeneració Nacional (Morena), Partits del Treball i la formació Verd Ecologista de Mèxic (PVEM). La seva elecció posarà fi a sis anys de govern del López Obrador, que va guanyar les eleccions de 2018 amb més de 30 milions de vots.

En una compareixença retransmesa en directe a la xarxa social 'X', Sheinbaum ha ressaltat que serà la "primera presidenta dona en 200 anys de República", i ha lloat el paper de totes les dones mexicanes de la història. "No hi arribo sola, hi arribem totes, amb les nostres heroïnes que ens van donar una pàtria, les nostres mares i les nostres filles", ha sentenciat.

Així mateix, durant la seva primera intervenció un cop guanyades les eleccions, Sheinbaum ha promès justícia democràtica i ha assegurat que el seu govern serà "honest, sense influències, corrupció o impunitat". "Serà un govern amb austeritat republicana", ha agregat la candidata oficialista des de la plaça de la Constitució de Ciutat de Mèxic, on s'han congregat milers de persones.

La guanyadora de les eleccions ha insistit que el seu govern garantirà les llibertats d'expressió, de premsa, de reunió de concentració i de mobilització, així com "el respecte a la diversitat política, social, cultural i religiosa, la diversitat de gènere i sexual". "Som demòcrates i per convicció mai faríem un govern autoritari ni repressor", ha assegurat.