Ucraïna reivindica un atac amb armament occidental contra territori rus

El Govern d'Ucraïna ha confirmat aquest dimarts que ha utilitzat armament occidental per a atacar posicions militars en territori rus, en mig de la polèmica generada per l'ús dels equips subministrats pels aliats a Kíiv fora de les sevesfronteres.

La viceministra per a la Reintegració dels Territoris Temporalment Ocupats, Irina Vereshchuk, ha difós en el seu compte de Telegram imatges d'un suposat sistema S-300 situat "en territori rus" i en flames. Vereshchuk emfatitza que l'atac arriba "dies després" del "permís" dels socis occidentals.

El president ucraïnés, Volodimir Zelenski, ha reclamat als seus aliats de Kíiv que donguin llibertat de maniobra a les seves tropes a l'hora d'utilitzar l'armament cedit, ja que considera que no pot protegir regions com Khàrkiv sense atacar directament els llocs des d'on les tropes russes llancen els seus bombardejos.

El president d'Estats Units, Joe Biden, ha donat la seva autorització, igual que ho ha fet Alemanya, una decisió que es veu amb preocupació i desconfiança a la Unió Europea. El ministre d'Assumptes exteriors espanyol, José Manuel Albares, per la seva banda, ha afirmat que de moment Espanya no ha subministrat a Ucraïna material militar que pugui fer-se servir per atacar territori rus.