11 elements de la vida quotidiana que tenim gràcies a Europa i la UE

Aquest diumenge se celebren les eleccions europees i cada vot compta. I és que les decisions que es prenen al Parlament Europeu afecten en la nostra vida quotidiana. Aquestes són 11 mesures que tenen influència en el nostre dia a dia gràcies a Europa i a les institucions comunitàries

1. Eliminació del roaming. Des de juny de 2017, els ciutadans de la Unió Europea poden utilitzar els seus telèfons mòbils en qualsevol país membre sense incórrer en càrrecs addicionals per roaming. Això significa que els ciutadans espanyols poden viatjar per tota Europa usant les seves dades, crides i missatges al mateix cost que a casa.

2. Número d’emergència. El número d’emergència 112 és vàlid a tota la UE, fet que permet als ciutadans accedir als serveis d’emergència (policia, bombers, ambulàncies) de qualsevol país membre. A Espanya, el 112 és un número clau per a emergències i funciona gràcies a la coordinació europea.

3. Comprar per internet. Gràcies a la Unió Europea pots adquirir productes de qualsevol estat membre sense duanes ni impostos addicionals. Les directives europees han establert normes clares per a les compres en línia, incloent-hi drets de devolució, transparència en preus i protecció contra fraus. A més, si vius a la zona de l’euro, pots fins i tot utilitzar la teva pròpia moneda en altres dinou països.

4. Etiquetes d’al·lergògens. Són molts els aliments que poden provocar reaccions al·lèrgiques, i evitar-los pot arribar a ser un treball a temps complet. No obstant això, gràcies a la Unió Europea, tens dret a rebre informació sobre possibles al·lergògens en el menjar que compres. A Espanya, això es tradueix en etiquetes clares i precises sobre ingredients, al·lergògens i valors nutricionals, garantint productes més segurs i transparents.

5. Reemborsament per un vol cancel·lat. Les regulacions europees protegeixen els passatgers aeris en cas de retards, cancel·lacions o denegacions d’embarcament. Els ciutadans espanyols poden reclamar compensacions i assistència, la qual cosa garanteix que els seus drets siguin respectats durant els viatges aeris dins de la UE.

6. Llibertat de moviment. Un dels majors avantatges de pertànyer a la Unió Europea és la llibertat de moviment. Els ciutadans espanyols poden viure, treballar i estudiar en qualsevol país membre sense necessitat de permisos especials, la qual cosa ha obert innombrables oportunitats laborals i educatives.

7. Targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) permet als ciutadans espanyols rebre atenció mèdica necessària durant estades temporals en qualsevol dels països membres de la UE. Això assegura que, en cas de malaltia o accident, puguin accedir a serveis mèdics sense complicacions.

8. Erasmus. El programa Erasmus ha permès a milers d’estudiants espanyols estudiar a l’estranger i a estudiants d’altres països entrar a l’Estat espanyol, d’una forma molt fàcil i accessible. Aquest intercanvi cultural i acadèmic enriqueix l’experiència educativa i fomenta la comprensió i cooperació internacional.

9. L’euro. La introducció de l’euro el 2002 ha facilitat les transaccions econòmiques, i ho fet eliminant la necessitat de canviar divises en viatjar dins de l’eurozona i alhora ha proporcionat una major estabilitat econòmica. Per als ciutadans de l’Estat, això significa poder viatjar i comprar en gran part d’Europa sense preocupar-se pel canvi de moneda.

10. Passejos per la naturalesa. Gràcies a la xarxa ecològica Natura 2000, pots visitar més de 27.000 paratges a tota Europa. Aquesta xarxa d’espais naturals protegits, que es va crear per preservar la naturalesa i conservar la biodiversitat, és la més extensa del món i abasta aproximadament una cinquena part de les terres i aigües europees. A Espanya la Xarxa està formada actualment per 1.468 Llocs d’Importància Comunitària (LIC).

11. Anar al cinema. A més de donar suport a la producció cinematogràfica, la UE ha permès que moltes sales de cinema continuïn obertes i ofereixin una cartellera de qualitat, amb el suport del programa Europa Creativa de la Unió per a la indústria cinematogràfica i audiovisual europea.