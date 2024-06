L’Starship de Musk aconsegueix el seu primer vol espacial complet

L’Starship, el coet més potent de la història i la gran promesa per a les futures missions a la Lluna i a Mart, va aconseguir ahir completar el seu primer vol complet. Després d’enlairar-se des de la base Starbase, al sud de Texas, les dues etapes del coet van alçar el vol amb èxit i es van separar: el propulsor Superheavies va amarar al golf de Mèxic i el cor de l’Starship va aterrar a l’oceà Índic després d’arribar a l’espai.

El vol va ser impecable, excepte per una fallada a les càmeres externes de l’aeronau que va impedir la retransmissió en viu de bona part del recorregut espacial. Tot i així, la nau va aconseguir completar el viatge segons la previsió i va aconseguir elevar-se a més de 145 quilòmetres de la superfície terrestre i tornar a la Terra. Després de quatre intents fallits, és la primera vegada que aquest coet gegant aconsegueix sobreviure a la infernal reentrada en l’atmosfera terrestre.

Segons argumenten des de SpaceX, l’èxit de l’Starship acosta el somni que els humans puguem viatjar –i també viure-hi– en llocs com la Lluna o Mart. Aquest coet, de fet, va ser seleccionat per la NASA per protagonitzar l’allunatge de les futures missions tripulades del programa Artemis. El 2026, l’Starship serà l’aeronau que portarà la primera dona i el primer negre a la Lluna. També aspira a portar tripulacions de fins a 100 persones al planeta vermell i, tal com ha argumentat Elon Musk, fundador de la companyia, a establir les bases de la primera colònia humana extraterrestre.