Avanços "limitats" de les forces russes a Donetsk, amb una "elevada" xifra de baixes, segons el Regne Unit

Les forces armades russes han aconseguit avanços "limitats" en algunes zones de la regió ucraïnesa de Donetsk, segons un informe dels servicis d'intel·ligència del Regne Unit, que estimen que la xifra de baixes a la zona est d'Ucraïna continua sent "elevada".

Part dels avanços haurien tingut lloc en un suburbi de la localitat de Txàssiv Iar, a uns vuit quilòmetres de Bakhmut. Londres també veu "probable" que Rússia ara controli el poble d'Ivanivske, al sud-oest de Txàssiv Iar.

Hi continua havent "forts combats" a nuclis urbans, fruit dels intents de les forces ucraïneses de reprimir l'avanç, si bé els russos han topat amb l'"obstacle" d'un canal que travessa Txàssiv Iar i que els llastra, segons un informe del Ministeri de Defensa britànic.

Els experts del Regne Unit han emfatitzat l'especial "valor" que té este nucli urbà per a Rússia, "per la seva posició estratègica", ja que se situa en una zona elevada. Històricament, ha servit com a nus logístic per a l'exèrcit d'Ucraïna.