Israel mata un alt comandament d'Hezbol·là i aquesta respon llançant 170 projectils

La frontera entre el Líban i Israel està encesa. L'assassinat d'un alt comandant de Hezbol·là al sud del país dels cedres, Taleb Sami Abdul·là, aquest dimarts per part de l'Exèrcit hebreu ha provocat una resposta sense precedents de la milícia libanesa des del començament de guerra. Una pluja de projectils, al voltant de 170, ha sorprès aquest dimecres el nord d'Israel, sense provocar víctimes mortals, tot i que sí que ha generat diversos incendis.

"Augmentarem la intensitat, la força, la quantitat i la qualitat dels nostres atacs", ha promès Hashem Safieddine, alt funcionari de Hezbol·là, al funeral d'Abdalà. Israel i Hezbol·là porten des del 8 d'octubre enfrontant-se diàriament a la frontera que comparteixen els dos països mediterranis, amb presència de tropes de les Nacions Unides.

Israel considerava Taleb Sami Abdul·là "un dels comandants més importants de Hezbol·là al sud del Líban" ja que "va planificar, avançar i va dur a terme un gran nombre d'atacs terroristes contra civils israelians", segons ha explicat l'Exèrcit aquest dimecres en un comunicat. Abdul·là va morir amb tres membres més de Hezbol·là a Juwya, al sud del Líban, en l'enèsim atac de precisió llançat per l'Exèrcit israelià en sòl libanès.

Els més de vuit mesos d'enfrontaments entre tots dos bàndols han provocat almenys 400 morts al Líban. D'aquests, uns 80 han estat víctimes civils, que se sumen a les pèrdues materials de cases i cultius en un país enfonsat economicament. Desenes de milers de persones dels llogarets fronterers segueixen desplaçats a banda i banda de la Línia Blava.

En resposta a l'assassinat d'Abdalà, Hezbol·là ha llançat un, repartits en tres bombardejos successius, 90, 70 i 10 projectils respectivament, segons ha denunciat l'Exèrcit israelià. Diversos d'aquests han estat interceptats, però altres han impactat en territori israelià, provocant incendis a punts del nord del país. Els jueus han hagut d'interrompre la seva celebració de la festivitat del Shavuot per córrer als refugis, fins i tot a Tiberíades, on la guerra encara no havia arribat.

La pèrdua del comandant de més rang fins ara ha motivat Hezbol·là a apuntar cap a diversos llocs militars israelians, com la base de control de trànsit aeri de Meron i el campament d'Amiad, ubicat a uns 20 quilòmetres de la frontera, així com la fàbrica de Plasan. Tot això mentre les temperatures s'han disparat aquests darrers dies, situació que s'ha traduït amb incendis forestals a banda i banda de la frontera provocats per l'artilleria.