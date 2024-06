Acord al G7 per donar a Ucraïna un préstec de 46.000 milions finançat amb els beneficis dels actius russos congelats

El G7 ha tancat aquest dijous un "acord polític" per donar a Ucraïna un préstec de 46.000 milions d'euros finançat amb els interessos dels actius russos congelats, que es faran servir com a garantia. Així ho ha confirmat en una declaració la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al final de la primera jornada de la cimera que se celebra a Bari, a Itàlia, a la qual també ha assistit el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. "És un resultat que no es podia donar per fet, però del qual estic particularment orgullosa", ha afirmat la italiana, que ha considerat l'acord "un pas polític fonamental". La intenció del G7 és deixar clar en la declaració que es publicarà divendres que els fons han d'arribar a Ucraïna "abans que acabi l'any".

Després de l'anunci de l'acord, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat que la iniciativa del G7 parteix de l'europea, que "ja dirigeix aquests beneficis a la defensa i reconstrucció d'Ucraïna".