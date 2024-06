Alemanya busca reclutar uns 20.000 soldats addicionals

La perspectiva que analitza Berlín és que Rússia estarà "preparada per atacar Estats de l’OTAN el 2029", segons paraules del ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius. I l’Exèrcit d’Alemanya compta amb 181.000 soldats en actiu, xifra amb la qual no n’hi ha prou per fer front a aquest eventual atac. L’objectiu és arribar als 203.000 soldats, que afegits als reservistes existents i als que es generin haurien de sumar un total de 460.000 efectius.

Per a això, i atès que el servei militar obligatori va quedar en suspens el 2011, Pistorius proposa un reclutament parcialment voluntari. Tot ciutadà rebrà un formulari en complir els 18 anys, que haurà de respondre obligatòriament si és home. En aquest document podrà manifestar la seva disposició de complir aquest servei militar. Els que es considerin "més motivats" o "aptes" seran convocats a la següent fase d’avaluació i, si són seleccionats, rebran instrucció militar per un període d’entre 6 a 23 mesos. Segons Pistorius, cada any arriben als 18 anys uns 400.000 ciutadans, dels quals espera que un 25% respondran "afirmativament". Uns 40.000 passaran a la fase d’avaluació, dels quals sortiran seleccionats 5.000 joves cada any. El cost aproximat de l’operació serà d’uns 1.400 milions d’euros, entre la seva instrucció i el sou, que serà equivalent al de l’Exèrcit professional.

Pistorius, el ministre més ben valorat del Govern d’Olaf Scholz, considera que va ser un "error" suprimir el servei militar obligatori. I va insistir que amb el nou model "ningú estarà obligat a prestar-lo". Va considerar, a més, que no era factible a mitjà termini revocar la decisió d’aleshores de suprimir-lo i tampoc que s’obligui les dones a respondre al formulari, ja que la Constitució no preveu el servei militar per a elles.