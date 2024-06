La UE amplia un any més fins al març del 2026 la protecció temporal immediata als refugiats ucraïnesos

Els ministres d'Interior de la UE han donat llum verda aquest dijous a ampliar un any més fins al quatre de març del 2026 la protecció temporal immediata que reben els refugiats ucraïnesos al club comunitari. L'actual termini d'aplicació de la directiva per donar protecció als refugiats d'Ucraïna que fugen de la invasió russa expirava el 4 de març del 2025 i la Comissió Europea va proposar dimecres ampliar-lo un any, una iniciativa a la qual ara els 27 han donat llum verda. "Mentre les bombes caiguin a Ucraïna, la situació no serà segura", ha dit la secretària d'estat de Migració i Asil de Bèlgica, Nicole de Moore, en nom de la presidència de torn del Consell.

La decisió dels ministres d'Interior de la UE arriba un dia després que la Comissió Europea plantegés ampliar la protecció als refugiats d'Ucraïna en considerar que "no es donen les condicions per al retorn segur i durable".

La UE va activar al març del 2022 per primer cop la directiva per oferir protecció temporal immediata als refugiats d'Ucraïna davant la invasió russa. Des d'aleshores, el club comunitari ha anat ampliant el termini any rere any. Segons dades de la Comissió Europea, gairebé 4,2 milions de persones que han fugit d'Ucraïna tenen protecció a la UE.