Putin planteja un alto el foc si Ucraïna retira tropes de l'est i el sud, i renuncia a l'OTAN

El president rus, Vladímir Putin, ha assegurat aquest divendres que ordenarà un alto el foc immediat tan aviat com Ucraïna retiri les seves tropes de les quatre regions annexionades per Moscou o que controla parcialment a l'est i sud del país -Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíja-, i renunciï als seus plans d'ingressar a l'OTAN.

"Tan aviat com des de Kíev anunciïn que estan disposats a aquesta decisió i iniciïn una retirada real de les tropes d'aquestes regions i també comuniqui oficialment la seva renúncia als plans a ingressar a l'OTAN, impartirem immediatament l'ordre de cessar el foc" i començar negociacions", ha dit Putin durant una trobada amb la plana major del Ministeri d'Exteriors que s'ha emès en directe per la televisió.

Putin ha subratllat que "les tropes ucraïneses s'han de retirar completament de tot el territori de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, i de les regions de Kherson i Zaporíjia. Aleshores, les negociacions seran possibles". El líder rus es refereix al territori administratiu d'aquestes quatre regions quan Ucraïna va aconseguir la independència de l'URSS el 1991, ja que avui l'Exèrcit de Rússia no les controla íntegrament.

Cancel·lació de les sancions

Putin també ha assegurat que Rússia es compromet a garantir el replegament "segur i sense obstacles" de les unitats militars ucraïneses. Ha subratllat que el seu país exigeix una Ucraïna "neutral, fora de blocs i no nuclear", a la qual cosa cal sumar-hi la "desmilitarització i desnazificació del país", dos dels objectius marcats quan va ordenar l'inici de la campanya militar el febrer del 2022.

"Sense cap dubte, han de ser garantits plenament els drets, llibertats i interessos dels ciutadans russoparlants d'Ucraïna; cal reconèixer la nova realitat territorial; l'estatus de Crimea i Sebastòpol, i les repúbliques de Donetsk i Lugansk, i les regions de Kherson i Zaporíjia com a ens de la Federació Russa", ha proclamat.

"Considero que Rússia proposa una variant que permetrà posar fi realment a la guerra a Ucraïna. És a dir, cridem a passar una tràgica pàgina de la història", ha reblat.