Israel farà "pauses tàctiques" diàries dels atacs al sud de Gaza per permetre l'entrada d'ajuda humanitària

Israel ha anunciat "pauses tàctiques" diàries en els seus atacs al sud de Gaza per permetre l'entrada d'ajuda humanitària. En un comunicat, el país ha explicat que cada dia aturaran l'activitat militar entre les 8 del matí i les 7 del vespre a la ruta des de Kerem Shalom, l'entrada a la zona, fins a l'Hospital Europeu. La primera pausa ja es va produir aquest dissabte. Segons Israel, aquesta decisió s'ha pres després de parlar-ho amb l'ONU i organitzacions internacionals. En un comunicat posterior el portaveu de l'exèrcit israelià ha matisat que aquestes pauses no impliquen en cap cas la fi de l'ofensiva.

El portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, Daniel Hagari, ha deixat clar en un missatge a X que "no hi ha cap cessament dels combats" al sud de Gaza i ha insistit que els atacs a Rafah continuen. També ha remarcat que no hi ha canvis en l'entrada de mercaderies a la Franja de Gaza i ha subratllat que la ruta és només per a combois que portin ajuda humanitària.