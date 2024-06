Els líders europeus es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les per arrencar la negociació sobre els alts càrrecs a la UE

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) es reuneixen aquest dilluns a Brussel·les per iniciar la negociació sobre els alts càrrecs a les institucions comunitàries. En un sopar informal, es preveu que els líders dels 27 comencin a temptejar els noms de les persones que ocuparan la presidència de la Comissió Europea i el Consell Europeu, així com el cap de la diplomàcia europea. Ara bé, abans que els líders abordin els pròxims lideratges, hi haurà un debat sobre l'agenda estratègica europea, en què està previst que participin la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

Posteriorment al debat inicial sobre l'agenda estratègica de la UE, Von der Leyen i Metsola abandonaran la sala i només els líders estaran presents en el sopar informal per parlar sobre els alts càrrecs. Malgrat que no hi ha cap termini fixat per pactar-los, la intenció dels líders és que es faci entre aquest dilluns i la pròxima reunió formal que se celebrarà el 27 i 28 de juny.

El repartiment de càrrecs que negociaran els líders s'ha de fer, en teoria, tenint en compte l'equilibri polític sortit de les eleccions europees, geogràfic i de gènere. El polonès Donald Tusk i el grec Kyriakos Mitsotakis són els negociadors dels populars europeus, Pedro Sánchez i Olaf Scholz ho són per part dels socialdemòcrates i Kaja Kallas i Alexander De Croo per als liberals.

Von der Leyen, Costa i Kallas

Ara per ara, els noms que més sonen per als tres càrrecs són els de Von der Leyen, António Costa i Kallas. Després de la victòria dels populars en les eleccions, Von der Leyen és la que té més números per ser nominada pels líders per seguir al capdavant de la Comissió Europea. Posteriorment, hauria de rebre el suport del Parlament Europeu, on necessitaria almenys 361 vots a favor del seu nomenament.

En les setmanes prèvies a les eleccions també s'havien plantejat altres noms per presidir la Comissió Europea, com el de l'italià Mario Draghi. Es tractava d'un candidat que tenia el suport del president francès, Emmanuel Macron, però la derrota en les eleccions europees a França, on va guanyar el partit ultra de Marine Le Pen, ha deixat Macron debilitat.

Per part del Partit Popular Europeu, Roberta Metsola podria continuar com a presidenta del Parlament Europeu, almenys la primera meitat de la legislatura.

Com a contrapès als populars, la presidència del Consell Europeu podria passar a mans dels socialdemòcrates i el càrrec el podria ocupar Costa. El mateix Costa ha dit que el relleu de Charles Michel hauria de ser un socialdemòcrata. A més, el primer ministre de Portugal, Luís Montenegro, conservador, ha donat suport a la candidatura de Costa i ha dit que farà "tot el que sigui necessari" per ajudar-lo.

En el repartiment de càrrecs, el d'alt representant per a la Política Exterior de la UE podria ser per als liberals. Kallas, que serà present en el sopar informal en ser primera ministra d'Estònia, podria ser la successora de Josep Borrell. L'estoniana ha jugat fins ara a l'ambigüitat sobre la possibilitat de ser la cap de la diplomàcia europea. "Si es fes la proposta, l'hauria de considerar", ha dit recentment.

La figura de Kallas també contribueix a l'equilibri de gènere i territorial i és una de les veus més bel·ligerants dins de la UE contra Rússia. De fet, també havia sonat anteriorment per ocupar altres càrrecs rellevants, com la secretaria general de l'OTAN.