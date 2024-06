Greu incident naval entre la Xina i les Filipines pel xoc de dos vaixells en aigües territorials en disputa

No ha estat l'accident més imprevisible de la història. Després d'acumular amenaces, picabaralles i atacs amb canons d'aigua i làsers, el conflicte de la Xina i les Filipines ha fet un pas més aquest dilluns al matí amb el xoc de dos vaixells en les aigües que tots dos països es disputen. No hi ha hagut víctimes, almenys que se sàpiga, però l'incident posa de manifest que en aquesta zona de l'Àsia es viu una espiral de tensió creixent entre dos veïns que fins no fa gaire eren amics.

Dels fets, inicialment només ha transcendit la versió xinesa. Fonts d'aquest país han assegurat que una nau filipina ha ignorat múltiples advertències i s'ha apropat “de manera perillosa i poc professional” fins a impactar amb un vaixell xinès que “navegava amb normalitat”. No han aclarit la magnitud dels danys ni si hi havia ferits.

Hores després, la Marina filipina ha etiquetat la versió xinesa de “falsa i enganyosa” i ha subratllat que l'únic problema que hi ha entre tots dos països és la tossuda presència xinesa a les aigües de la seva Zona d'Exclusió Econòmica.

El xoc ha tingut lloc a prop del ja famós vaixell Sierra Madre. Aquesta nau de guerra rovellada i desballestada que el govern de Manila va plantar fa tres dècades sobre un banc de sorra a les illes Spratly per tal que la Xina no se l'apropiés. El vaixell acull desenes de militars en actiu que lidien contra el sol tropical i els mosquits. Atacar-lo seria considerat un acte de guerra i, com que les Filipines i els Estats Units els uneix des del 1951 un acord de defensa militar mútua, l'únic que pot fer la Xina és intentar boicotejar les missions de reemplaçament, proveïment i reparacions del vaixell Sierra Madre. Cada cop que un vaixell filipí s'apropa per auxiliar les seves tropes esclata el conflicte. Manila va denunciar recentment que la Xina bloquejava l'evacuació d'un soldat malalt i li va retreure la manca d'humanitat. Pequín, per la seva banda, aireja un document en què Manila es comprometia anys enrere a endur-se aquest armatoste de ferro de l'illa.

La Xina ja aplica la seva nova llei

El d'avui és el primer incident amb la la nova llei xinesa ja en vigor, una normativa que serveix per incrementar els conflictes on ja n'hi ha. Faculta la seva Guàrdia Costera per abordar qualsevol vaixell estranger a les seves aigües territorials (i aquest concepte geogràfic la Xina el dibuixa amb optimisme) i pot mantenir retinguda la seva tripulació durant dos mesos sense judici.

Filipines, Vietnam i Taiwan, amb qui Pequín col·lecciona plets territorials, ja han aclarit que ignoraran aquesta nova llei que converteix en vulnerables els pescadors que pesquen en aigües que Pequín reclama com a seves. Són, bàsicament, totes les del Mar del Sud de la Xina, un corredor imprescindible per al comerç global i sota el qual es creu que hi ha grans reserves de gas.