Le Pen: «Que Puigdemont operi des de França és humiliant»

Reagrupament Nacional, el partit de Marine Le Pen, és el favorit per guanyar les eleccions legislatives a l’Assemblea Nacional de França. Com a rival té el Nou Front Popular, una coalició de partits d’esquerra que respon al desafiament d’Emmanuel Macron després de la humiliant derrota del seu partit en les eleccions europees. Le Pen va assegurar en una entrevista a El Periódico de España, del mateix grup editorial que aquest diari, que el fet que Carles Puigdemont hagi tingut en les eleccions la base d’operacions a França «és vergonyós i humilia França, que serveix, una vegada més, de lloc de referència per als criminals. Si guanyem les eleccions, aquesta situació no durarà gaire: serem implacables amb tots aquells que ataquin les institucions legítimes del seu país, especialment si són països amics i socis».

Per altra banda, la líder de Reagrupament Nacional va afegir que «si jo fos espanyola, sens dubte lluitaria amb Vox contra un Govern socialista extremista, que no només ataca els interessos del seu país, sinó que també fomenta una política europea particularment verinosa».

Bona relació amb Abascal

En tot cas, respecte a la relació amb Espanya, Le Pen va assenyalar que «allò que ens uneix és molt més important que allò que ens divideix. Atès que la Unió Europea és un perill per a totes les nostres nacions, el més lògic és que lluitem junts. Això és el que jo desitjo. No tinc cap dubte que, atès el que es va expressar en el resultat de les europees, podrem trobar els mitjans per a un acostament fructífer pels nostres partits i els nostres països». Paral·lelament, va explicar que «parlo regularment amb Santiago Abascal, amb qui mantinc vincles institucionals, però també personals».