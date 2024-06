Marine Le Pen: "Que Puigdemont operi des de França és humiliant i, si guanyem, no durarà"

El partit de Marine Le Pen és el favorit per guanyar les eleccions legislatives a l’Assemblea Nacional de França. Davant té el Nou Front Popular, una coalició de partits d’esquerra que respon a l’envit de Macron després de la humiliant derrota del seu partit Renaixement a les eleccions europees.

Vostès proposen una mena de "doble frontera" a la UE per controlar la immigració secundària (immigrants que entren a Espanya i després passen a França). Tancaran els passos fronterers amb Espanya (Macron n’ha reobert alguns recentment)?

¡Aquesta és una visió caricaturitzada i, per tant, errònia! Per als espanyols, el nostre projecte no canviarà absolutament res, ja que garantim la lliure circulació a tots els nacionals de la UE. Al que ens oposem és que s’admeti immigrants a determinats països que s’estableixin després a tot Europa o, pitjor encara, a immigrants il·legals que deambulin per tots els països sense control. Schengen s’ha de reformar per tenir en compte aquestes migracions incontrolades i nocives. A la pràctica, els nacionals de la UE es posaran a una cua que els garanteixi l’entrada a França sense controls. Els altres faran cua on hauran d’acreditar el dret d’entrada al nostre territori. Aquest principi, completament neutral per als nacionals de la UE, protegirà a tothom. Existeix a tots els països del món que es respecten a si mateixos.

Què opina que el polític català buscat per la justícia espanyola, Carles Puigdemont, hagi tingut en les eleccions la seva base d’operacions al sud de França?

Aquesta situació és vergonyosa i humilia França, que serveix, una vegada més, de lloc de referència per als criminals. Puc dir-li que, si guanyem les eleccions, aquesta situació no durarà gaire. Serem implacables amb tots aquells que ataquin les institucions legítimes del seu país, especialment si són països amics i socis.

L’ha felicitat ja el líder de Vox, Santiago Abascal? ¿Ha pogut parlat amb ell?

Sí, parlem regularment. Mantenim vincles institucionals, però també personals amb Santiago. La política també va de relacions humanes, de comprensió mútua i amistat.

Com és la seva relació personal amb Abascal? Es diu que potser no és tan pròxima com la que ell té amb líders com Giorgia Meloni i Javier Milei...

No estem competint per qui és més pròxim a qui. Crec que puc dir que estem, cada un amb les nostres conviccions, molt a prop els uns dels altres. Li tinc una estima política molt alta i estic satisfeta amb la qualitat de les nostres relacions, estretes i regulars.

Creu, com opina Vox, que Pedro Sánchez és un "dictador"? ¿Quina opinió li mereix el president espanyol?

No permeto els qualificatius a líders estrangers. Però si jo fos espanyola, sens dubte lluitaria al costat de Vox contra un Govern socialista extremista, que no només ataca els interessos del seu país, sinó que també fomenta una política europea particularment verinosa.

Què canviaria de la relació entre França i Espanya?

El que ens uneix és molt més important que el que ens divideix. Atès que la Unió Europea és un perill per a totes les nostres nacions, el lògic és que lluitem junts. Això és el que jo desitjo. No tinc cap dubte que, atès el que es va expressar en el resultat de les europees, podrem trobar els mitjans per a un acostament fructífer per als nostres partits i els nostres països.

Creuen en més o menys Unió Europea? O en la tornada a l’Europa de les nacions?

La Unió Europea no és Europa. Es tracta només d’una manera particular de cooperació continental que durant diverses dècades ha demostrat reportar poc benefici a les nostres economies i els nostres països. Demostra cada dia com n’és de tòxica. L’hem de reformar per atorgar als Estats més poders i protegir les especificitats nacionals que han contribuït a l’enginy i la influència d’Europa. El nostre projecte podria portar el nom d’Aliança Europea de Nacions. Serà un sistema de cooperació intereuropea més lliure i més concertada que ens permetrà, estic segura, reintegrar la Gran Bretanya en el si de la família europea.

El president dels EUA ha qualificat els bombardejos d’Israel a Gaza com a indiscriminats i la ministra alemanya d’Exteriors, Annalena Baerbock, ha acusat el seu Exèrcit de "calcinar" vius civils a les seves tendes. Creu que Israel està cometent excessos en la seva guerra contra Hamàs a Gaza? ¿Ha d’aturar l’ofensiva, com demana la Haia?

Ningú és insensible davant la tragèdia que viuen els habitants de Gaza i tots coincideixen que hem d’avançar cap a una solució de dos Estats. No obstant, està clar que va ser Hamàs qui va provocar la confrontació i és Hamàs qui avui utilitza civils palestins com escuts humans. En realitat, a Hamàs no li importa el destí dels palestins, ni tan sols les demandes territorials d’aquest poble. És una organització islamista que es va posar al servei de la revolució islamista global, és a dir, de la creació d’un califat teocràtic a la regió. Aquest projecte implica la destrucció d’Israel i l’erradicació física de les poblacions no musulmanes, cristianes o jueves, de la regió. ¡Hamàs és Daesh! Per posar fi al patiment de les dues parts, els ostatges israelians han de ser alliberats sense més condicions i, si Hamàs no entrega les seves armes, cal assegurar-se que deixi de fer mal d’una vegada per totes.

Creu que s’ha d’enviar més o menys suport a Ucraïna per defensar-se de la invasió russa?

Condemnem l’agressió russa i recolzem iniciatives de suport militar o civil a Ucraïna. La línia vermella que ens marquem és pensar amb deteniment en les sancions perquè no es girin en contra nostre. Penso, per exemple, en la guerra energètica que hem emprès i que ha sigut devastadora per a les nostres economies. La segona línia vermella és no convertir-se en cobel·ligerants. Europa coneix massa bé la mecànica de la guerra per no repetir els terribles errors del passat.

Negociaria amb Vladímir Putin vostè per posar fi a la guerra?

Creu realment que podem negociar la pau sense parlar amb un dels bel·ligerants? Els que creguin això són més un posat que una realitat. Evidentment, haurem de parlar amb Rússia per intentar aconseguir una sortida positiva per a Ucraïna d’aquest conflicte, que evidentment no pot guanyar. Espero que França exerceixi un paper important en la recerca d’aquesta solució raonable, en benefici de la Ucraïna atacada i de cara a un retorn a una pau duradora.

