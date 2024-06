Acaba sense acord la negociació dels líders europeus sobre els alts càrrecs de la UE

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) no han aconseguit acordar aquest dilluns els nous lideratges de les institucions comunitàries. Així ho ha confirmat el president del Consell Europeu, Charles Michel, que ha confiat que el pacte arribi en la cimera formal que se celebrarà la setmana que ve a Brussel·les. Michel ha apuntat que les converses entre els 27 han anat "en la bona direcció" perquè hi hagi un acord la setmana que ve i que la trobada ha estat "una bona ocasió" per "intercanviar posicions" entre els líders. "Tenim el deure col·lectiu d'arribar a un acord a finals de juny", ha subratllat el president del Consell Europeu.

En una atenció a mitjans després de la trobada informal, Michel ha apuntat que les converses entre els líders d'aquest dilluns han servit per "preparar" la reunió de la setmana que ve, en la qual ha dit que tenen el "deure col·lectiu" d'arribar a un pacte. El president del Consell Europeu ha fet una crida a tancar un pacte aviat per preservar la "unitat" europea.

Malgrat que Michel ha apuntat que "l'objectiu no era tancar un acord" aquest dilluns, els líders europeus arribaven a la trobada amb un cert consens sobre els noms que han d'ocupar els lideratges de la UE. De fet, el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, i el líder irlandès, Simon Harris, apuntaven a un "consens emergent" sobre la nominació d'Ursula von der Leyen per continuar al capdavant de la Comissió Europea.

Els populars demanen la meitat de la presidència del Consell Europeu

En el repartiment, els populars europeus donen per fet que Ursula von der Leyen ha de repetir al capdavant de la Comissió Europea. Segons fonts diplomàtiques, les converses s'han encallat quan els populars europeus han demanat més presència en els alts càrrecs, en entendre que els resultats electorals els ha donat més força. Per exemple, els populars han demanat assumir també la meitat de la presidència del Consell Europeu, que a priori hauria d'anar a parar a mans socialdemòcrates. En les files socialdemòcrates sona el nom del portuguès António Costa, una candidatura que fonts de la delegació espanyola apuntaven a l'inici de la trobada que està "bastant consolidat".

A banda de la presidència de la Comissió Europea, els populars també retindran, almenys la primera meitat de la legislatura, la presidència del Parlament Europeu, càrrec en què podria continuar la maltesa Roberta Metsola. Finalment, els liberals assumirien la posició d'alt representant per a la Política Exterior de la UE, una posició que podria ocupar Kaja Kallas.

Després de la reunió, Rutte ha apuntat que l'escenari està "més clar" que el 2019 i que hi ha menys possibilitats que aleshores que hi hagi una "tómbola". "Continuarem les consultes de forma informal", ha dit Rutte.

Reunions dels grups

Abans de la reunió informal, els negociadors socialdemòcrates, Pedro Sánchez i Olaf Scholz, els populars, Donald Tusk i Kyriakos Mitsotakis, i els liberals, Mark Rutte i Emmanuel Macron, s'han reunit en els marges de la trobada informal per abordar el repartiment dels alts càrrecs a la UE.

La cimera formal en què la UE vol segellar els pròxims lideratges se celebrarà el 27 i 28 de juny a Brussel·les.