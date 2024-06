Què esperar de la visita de Putin a Corea del Nord: un viatge històric amb diverses incògnites

La visita a Corea del Nord del president rus, Vladímir Putin, suposa el seu primer viatge a l'hermètic país asiàtic en gairebé 25 anys i certifica el fort acostament bilateral, una relació que, no obstant això, està molt marcada pel secretisme, començant pels intercanvis militars acordats en 2023.Aquestes són algunes claus entorn d'una visita que ni Moscou ni el règim de Kim Jong-un han volgut confirmar fins a última hora i que planteja encara diversos interrogants.

Intercanvis en nivells rècord

Aquest viatge corona un període en el qual l'acostament bilateral ha estat tremendament intens, especialment des que Putin i Kim van celebrar al setembre una cimera a Rússia en la qual es va acordar cooperar militarment sense que els detalls concrets d'aquest pacte es donessin a conèixer. Se sap que Pionyang ha transferit des de llavors un nivell rècord de contenidors a Rússia, i que per grandària i ruta logística (el contingut dels mateixos ha acabat en zones pròximes al capdavant a Ucraïna), es tracti probablement d'armament, en concret artilleria de 152 o 122 mil·límetres o míssils balístics, segons fragments identificats sobre el terreny en zones atacades per Moscou.

Al seu torn, el Ministeri d'Unificació sud-coreà ha indicat que en aquesta primera meitat de 2024 hi ha hagut 18 intercanvis directes entre funcionaris de tots dos països, el mateix número que en tot 2019, just abans que Pionyang decidís aïllar-se completament del món durant tres anys per a evitar l'entrada del coronavirus.

Sancions

Abans del viatge, el mateix Putin avançava en una editorial en el diari nord-coreà 'Rodong' que Moscou i Pionyang establiran "un sistema comercial i de pagaments recíprocs que no estigui controlat per Occident". Aquest mecanisme, del qual de moment no hi ha més detalls, cerca circumval·lar la xarxa de sancions amb les quals, segons el Kremlin, Washington i els seus aliats busquen pressionar a tots aquells que anhelen un "ordre mundial multipolar" que amenaça l'hegemonia estatunidenca en el món. Al seu torn, el Kremlin ha afirmat que la visita pot desembocar en la signatura d'un nou tractat bàsic de relacions bilaterals que substitueixi als signats en 1961, 2000 i 2021 i forgi una "aliança estratègica exhaustiva".

Cooperació armamentística

Molts analistes consideren que la visita de Putin pot servir per a aprofundir la cooperació militar, aspecte que pot afectar el panorama de seguretat a Ucraïna i la península coreana. Mentre existeixen dubtes sobre quin és la veritable capacitat industrial d'un país empobrit com Corea del Nord per a seguir subministrant armes a Rússia, alguns temen que Moscou transfereixi tecnologia crítica a Pionyang capaç d'empitjorar encara més la tibant situació en el nord-est d'Àsia.

"No sé què és el que els nord-coreans puguin treure d'això. Però què em preocupa? Em preocupo en primer lloc per les armes nuclears", va afirmar a la fi de maig en el Fòrum de la Pau de Jeju Robert Gallucci, que va liderar les negociacions per als EUA en els 90 perquè Corea del Nord no abandonés el Tractat de No Proliferació (TNP). "Els russos podrien donar-los informació sobre la relació entre uns certs dissenys (de bombes atòmiques) i uns certs rendiments explosius", va aventurar, subratllant que tot el que Moscou decideixi transferir en termes de tecnologia és fonamental "per a reduir el número de test que els nord-coreans necessiten realitzar".

D'altra banda, algunes veus plantegen dubtes sobre la voluntat russa de transferir armament de pes, com el ministre sud-coreà de Defensa, Shin Won-sik, que en una entrevista recent va indicar que Moscou només apostaria per això "com a últim recurs" per a "no perdre la seva influència sobre Pionyang".