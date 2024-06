Biden obre una via per regularitzar mig milió d’immigrants

Només dues setmanes després d’utilitzar el poder executiu per donar un cop al dret a l’asil amb una mesura qüestionada per les bases progressistes del Partit Demòcrata i organitzacions de Drets Humans, i amb la immigració com un dels temes centrals de les eleccions en les quals s’afronta a Trump, el president dels EUA, Joe Biden, va anunciar ahir una mesura que obre la via de regularització a mig milió d’immigrants en situació irregular.

L’acció podrà beneficiar immigrants que van entrar sense papers al país almenys fa deu anys, que no tenen antecedents penals i que, a dia 17 de juny del 2024, estiguessin casats amb un ciutadà nord-americà. Els fills dels primers que hagin sigut adoptats pels cònjuges nord-americans, uns 50.000 joves de menys de 21 anys segons càlculs de l’Administració, també es beneficiaran de la mesura.

Sense sortir del país

A diferència del que passava fins ara amb aquests immigrants sense papers, no hauran d’abandonar el país per tramitar el permís de residència (la green card). Actualment, per fer aquests tràmits estan obligats a tornar als seus països d’origen. Els beneficiats quedaran protegits de la deportació a través d’una figura legal que es coneix com a parole in place i veuran oberta una via per regularitzar la seva situació mentre continuen als EUA. Sumaran la possibilitat d’obtenir permisos de treball per tres anys, el termini que tindran per demanar la green card.

El Govern planeja posar en marxa a finals d’estiu aquest programa, que fonts de l’Administració han presentat com la mesura "més significativa" per abordar la situació dels més d’11 milions d’immigrants sense papers que viuen als EUA des de l’aprovació fa 12 anys exactes de DACA, el programa d’Acció Diferida per als Arribats durant la Infància, que va implementar Barack Obama quan Biden era vicepresident.