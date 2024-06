Vídeo | Un grup d'ecologistes llança pintura contra els monuments neolítics de Stonehenge

El mateix grup d'activistes ecologistes que l'any passat va protagonitzar una onada sense precedents de protestes en els museus i va vessar menjar sobre quadres de Monet i Van Gogh, entre altres, ha realitzat aquest dimecres una nova acció. En aquesta ocasió, els activistes han ruixat pintura taronja sobre el monument monolític de Stonehenge al Regne Unit. "Exigim un tractat legalment vinculant per eliminar gradualment els combustibles fòssils per a 2030", ha comentat el grup en un post compartit en xarxes socials.

L'acció ha estat duta a terme per dos activistes del grup Just Stop Oil, Niamh Lynch, de 21 anys i estudiant d'Oxford i Esberlen Naidu, de 73 anys. "La farina de blat de moro ataronjada que utilitzem per crear un espectacle cridaner ràpid desapareixerà amb la pluja, però la necessitat urgent d'una acció governamental eficaç per a mitigar les conseqüències catastròfiques de la crisi climàtica i ecològica no", han declarat els activistes durant l'acció, que s'ha saldat amb la detenció de tots dos per part de les autoritats britàniques.