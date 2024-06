Els desplaçaments de població per inundacions i sequeres augmenten un 120% al món en l'última dècada, segons Oxfam

El nombre de desplaçaments causats per inundacions i sequeres va augmentar el 2023 fins als 79 milions en els països més afectats per desastres relacionats amb l'aigua, una xifra que suposa un augment del 120% respecte a la dècada anterior. Això és el que apunta un informe d'Oxfam Intermón publicat aquest dijous, que avisa que en el mateix període de temps la fam extrema s'ha gairebé triplicat en cinc d'aquests països. L'estudi també adverteix que algunes persones s'han vist obligades a desplaçar-se diversos cops per inundacions i sequeres.

L'informe assenyala que Somàlia, la Xina, les Filipines, el Pakistan, Kenya, Etiòpia, l'Índia, el Brasil, Bangladesh i Malàisia són els països amb més desplaçament causats per inundacions i sequeres. En aquests països, el nombre de desplaçaments va passar de 35 milions el 2013 a 79 milions el 2023.

Segons dades recollides per Oxfam, els desastres registrats per inundacions i sequeres en els 10 països més afectats han passat de 24 el 2013 a 656 l'any passat. Només a Somàlia hi va haver 223 inundacions o sequeres diferents el 2023, mentre que el 2013 hi va haver dues. En el cas de les Filipines, es van registrar 74 desastres d'aquest tipus el 2023 i el 2013 van ser tres.

L'informe apunta que més de tres milions de persones es van veure obligades l'any passat a abandonar les seves llars per inundacions i sequeres.