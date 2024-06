Més de 1.000 morts en la peregrinació a la Meca per la calor extrema

La peregrinació anual a la Meca, que el dimecres va arribar a la seva fi, ha deixat una altíssima xifra de morts, almenys un miler, a conseqüència de les altes temperatures que, en alguns moments, va poder sobrepassar els 50 graus centígrads.

El dimecres, abans que milions de persones tornin a les seves llars, milers de fidels van fer cas omís de les altes temperatures i van realitzar el ritual de 'Tawaf' o 'Comiat', que consisteix a donar set voltes al voltant de la Kaaba, l'edifici cúbic situat en el centre de la Gran Mesquita de La Meca, per a concloure la seva 'hach'. La nacionalitat de bona part dels morts és egípcia -658 morts- dels quals la majoria es trobaven en situació irregular, ja que mancaven del visat corresponent atorgat als diferents països sobre la base d'un sistema de quotes.

D'aquesta manera, posen fi a una setmana de ritus multitudinaris com la tradicional lapidació del diable, acte simbòlic en el qual tiren pedres contra tres pilars per a espantar el mal durant tres dies, i la celebració de l'Aída l'Adhaa o Festa del Sacrifici, per la qual els fidels sacrifiquen un animal, normalment un xai, en record al sacrifici d'Abraham.

Calor extrema

La peregrinació d'enguany s'ha vist marcada per més d'un miler de morts per les elevades temperatures que, segons el Centre Nacional Meteorològic saudita, van oscil·lar entre els 45 i el pic que va ser de 51,8 graus dilluns passat, durant la segona jornada de sacrifici, en La Meca i la vall de Mina.

El centre meteorològic va informar d'una "lleugera" baixada de temperatures, dels 50 als 38 graus aquesta mateixa jornada, després d'una "pluges lleugeres a moderades", si bé posteriorment es van mantenir en la mitjana de 49 graus.

Sobre els efectes de les altes temperatures en els pelegrins, el Ministeri de Salut saudita va informar ahir de 2.764 persones afectades per cops de calor i que van ser ateses per les unitats sanitàries instal·lades en els diferents llocs de ritu, sense esmentar dades sobre morts.