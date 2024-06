L'expresident suís Alain Berset, escollit nou secretari general del Consell d'Europa

L'expresident suís Alain Berset ha estat escollit nou secretari general del Consell d'Europa. L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, organització intergovernamental formada per 46 estats, ha aprovat per 114 vots a favor la candidatura de Berset per substituir l'actual secretaria general, la croata Marija Pejcinovic Buric, a partir del 18 de setembre. El socialdemòcrata suís de 52 anys ha guanyat la votació a l'estonià Indrek Saar (85 vots) i al liberal belga Didier Reynders (46 vots). Aquest últim s'havia agafat una excedència com a eurocomissari de Justícia per poder postular-se al càrrec.

Berset va ser president de la Confederació de Suïssa el 2018 i el 2023. També va ser president del senat suís (2009), ministre d'Interior durant la pandèmia de la covid-19.

El Consell d'Europa, amb seu a Estrasburg (França), és una organització intergovernamental creada després de la Segona Guerra Mundial de la qual formen part 46 estats. L'ens, que no forma part dels organismes de la Unió Europea, té com a objectiu protegir la democràcia, els drets humans i l'estat de dret.