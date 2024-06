Ucraïna i Moldàvia inicien les converses d'adhesió amb la UE

Ucraïna i Moldàvia han començat aquest dimarts les converses d'adhesió amb la Unió Europea. Poc abans de l'inici oficial de les negociacions, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat que serà un camí "amb reptes" i "sense dreceres", però ha assegurat que és una "immensa oportunitat" per a Kíiv i Chisinau, així com per a la UE. "Podem forjar una Europa més gran i dinàmica", ha defensat. La primera conferència intergovernamental entre la UE i Ucraïna s'ha celebrat aquest migdia a Luxemburg amb Olivér Várhelyi, comissari europeu de Veïnatge i Ampliació, Olga Stefansyhyna, viceprimera ministra d'Ucraïna per a la Integració Europea i Euroatlàntic, i Hadja Lahbib, ministra belga d'Afers Exteriors.

També ha intervingut a distància el primer ministre d'Ucraïna, Denys Shmyhal. A la seva arribada a la trobada, Stefansyhyna ha afirmat que és un moment "històric" per als ucraïnesos. "La guerra continua en el nostre territori, però continuarem amb les reformes", ha dit, tot afegint: "El 90% dels ucraïnesos volen l'adhesió i això els hi dona força moral per continuar dempeus".

De cara al full de ruta de reformes, Kíiv vol posar el focus en energia, transport, infraestructures i la lliure circulació de les persones.

A la tarda se celebrarà també la primera conferència intergovernamental entre la UE i Moldàvia.