El Suprem dels EUA concedeix immunitat a Trump per tots els seus actes oficials com a "autoritat constitucional"

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha concedit a l'expresident dels EUA Donald Trump immunitat per tots els seus actes oficials com a "autoritat constitucional". En la seva decisió arran del cas que pretén condemnar-lo per intentar revertir els resultats de les eleccions nord-americanes el 2020, el Suprem assegura que "no pot ser processat per exercir els seus poders constitucionals bàsics, i té dret, com a mínim, a una immunitat de processament per tots els seus actes oficials". En canvi, no és impune per "actes no oficials": "El president no està per sobre de la llei".

A partir d'aquesta distinció, el Suprem demana al tribunal federal de districte a Washington que porta el cas per l'assalt al Capitoli que prengui en consideració aquesta sentència per decidir fins a quin punt Trump té immunitat i com procedeix amb el cas.

Els advocats de Trump havien al·legat davant del Suprem que un expresident no pot ser jutjat pels seus actes com a president perquè llavors estaria paralitzat durant el mandat per por d'enfrontar-se a causes penals pels seus rivals polítics a posteriori. En canvi, el fiscal general havia replicat que no poden tenir immunitat absoluta perquè situaria els presidents fora de la llei i podrien quedar impunes de delictes com la sedició, la traïció o inclús d'homicidi.

El cas per l'assalt al Capitoli

Trump està imputat en un tribunal federal de districte a Washington i a l'estat de Geòrgia per un presumpte delicte de conspiració i un d'obstrucció en relació amb l'assalt violent al Capitoli del 6 de gener del 2021, que intentar evitar la certificació dels resultats que van fer president el demòcrata Joe Biden.

"Malgrat perdre (les eleccions presidencials del 2020), l'acusat estava decidit a mantenir-se en el poder", constata l'escrit d'acusació que recull les "mentides" de Trump sobre el "frau electoral". "Aquestes afirmacions eren falses, i l'acusat ho sabia". Així i tot, el llavors president dels EUA les va difondre fent veure que eren "legítimes" i creant "un ambient nacional intents de desconfiança i ira, erosionant la fe dels ciutadans en la gestió de les eleccions", apunta l'acusació del fiscal especial del departament de Justícia dels EUA Jack Smith.