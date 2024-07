Els Països Baixos constitueixen el seu primer govern liderat per l'extrema dreta, que controlarà la cartera de migració

Els Països Baixos han constituït oficialment aquest dimarts el primer govern amb una formació d'extrema dreta al capdavant. Set mesos després de les eleccions al parlament neerlandès, el Partit per la Llibertat (PVV) liderat pel populista Geert Wilders ha consolidat l'acord de govern juntament amb el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD), el centrista Nou Contracte Social (NSC) i la formació dels grangers del BBB. El nou executiu estarà liderat pel candidat independent i excap dels serveis secrets del país, Dick Schoof, ja que el pacte entre els quatre partits de govern no contemplava la figura de Wilders -polèmic pel seu discurs antiimmigració- com a primer ministre neerlandès.

Malgrat la concessió, el Partit per la Llibertat de Wilders controlarà cinc dels quinze ministeris del país, entre ells el de Migració i Asil.