El Suprem dels EUA concedeix immunitat a Trump pels actes com a president

Donald Trump va obtenir ahir una victòria en el Tribunal Suprem dels Estats Units, parcial, però victòria al cap i a la fi, i transcendental. En una decisió històrica que per primera vegada ha pres una postura sobre la immunitat penal dels presidents, els sis jutges que componen la majoria conservadora, tres d’ells nomenats pel mateix Trump, van decidir que el mandatari té immunitat absoluta davant persecucions per actes oficials, tot i que no sobre els que no va realitzar en qualitat de president. Les tres magistrades progressistes van mostrar el seu desacord en una opinió de dissentiment en què van mostrar la seva "por per la democràcia".

Tot i que no van prendre una decisió definitiva, al decidir tornar la qüestió a instàncies judicials inferiors li van donar a Trump el que buscava: la pràctica certesa que el judici penal que afronta a Washington pels seus intents de robar les eleccions del 2020 que va perdre davant Joe Biden i que van culminar amb l’assalt al Capitoli no se celebrarà abans de la reedició del seu duel amb el demòcrata al novembre. La jutge Tanya Chutkan, que instrueix aquest cas, havia calculat que necessitarà fins a tres mesos en la fase prèvia d’instrucció abans d’iniciar un judici que estima que durarà dos o tres mesos més i aquests preparatius no podran començar fins que ella mateixa resolgui la qüestió de quins actes es poden considerar que va realitzar a títol oficial, i quins, a títol individual.

Trump va celebrar la resolució en xarxes socials. En un missatge en majúscules a Truth Social va escriure: "Gran victòria per a la nostra Constitució i la democràcia. Orgullós de ser nord-americà". La campanya de Biden va reaccionar durament i va assegurar que el Suprem "acaba de donar les claus d’una dictadura" al republicà.

Precedent històric

Més enllà de la decisió sobre Trump, el cas ha fet que el Suprem establís un precedent històric. La majoria, en una resolució redactada pel president del tribunal, John Roberts, assegura que "el president no té immunitat per a actes que no són oficials i no tot el que fa el president és oficial. El president no està per sobre de la llei –escriu–, però no se’l pot perseguir per exercitar els seus poders constitucionals i mereix almenys presumpta immunitat pels seus actes públics".

En l’opinió de dissentiment, redactada per la jutge Sonia Sotomayor, es critica la resolució dels seus col·legues. "La decisió d’avui altera la institució de la presidència", es llegeix. "Es burla del principi, fundacional de la nostra Constitució i sistema de govern, que ningú està per sobre de la llei".