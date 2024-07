Milei desafia Lula i es veurà amb Bolsonaro en el seu viatge al Brasil

Els efectes del primer debat entre el president Joe Biden i el seu oponent en les eleccions del 5 de novembre, Donald Trump, no només se senten en el Partit Demòcrata. Per raons de sintonia política però, també, en vista de les prediccions derivades de la confrontació televisiva, l’ultradretà argentí Javier Milei ha decidit jugar totes les seves fitxes a favor del candidat republicà.

Per posar-se a to amb els seus anhels, participarà a la ciutat brasilera de Camboriú, a l’estat de Santa Catarina, d’un esdeveniment de la Conferència d’Acció Política Conservadora (CPAC). Milei va tenir la seva primera i entusiasta trobada amb Trump en una reunió precedent de la CPAC a Washington, el febrer passat. Amb el seu viatge al Brasil, el president argentí provoca un doble desaire. Milei va decidir recórrer al seu llibre d’estil i, igual com l’esdevingut quan va viatjar a Madrid, quan va redoblar els seus atacs al cap de Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, aquesta vegada es veurà amb l’expresident Jair Bolsonaro després d’haver intercanviat afilats missatges amb l’actual mandatari brasiler Luiz Inácio Lula da Silva.

Fugitius

A Milei no li falta audàcia per exercir la provocació. Aquesta jugada, es va assenyalar a Buenos Aires, no és aliena a una sensació de la ultradreta argentina i regional que la victòria de Trump a les urnes és més a prop que abans.

L’extertulià televisiu es proposa fer acte de presència en la CPAC i trobar-se amb l’excapità retirat, a qui havia convidat a la seva presa de possessió, el desembre passat, en un moment que el Govern del Partit dels Treballadors (PT) reclama a l’Argentina que no protegeixi desenes de bolsonaristes que són buscats per la justícia per la seva participació en l’intent de cop d’Estat del 8 de gener de l’any 2023. Els conjurats van travessar la frontera mesos enrere.

El portaveu presidencial, Manuel Adorni, va explicar que Milei no viatjarà per "qüestions d’agenda", una manera irònica d’explicar que ha preferit trobar-se amb Bolsonaro i no amb Lula després d’haver-li dit una vegada més "corrupte i comunista".