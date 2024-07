Keir Starmer esdevé nou premier britànic i promet canvis "urgents" sota un "govern de servei" per "reconstruir" el país

El líder del partit laborista, Keir Starmer, ha esdevingut aquest divendres el nou primer ministre del Regne Unit, després d'aconseguir una àmplia majoria absoluta en els comicis d'aquest dijous. Després de ser nomenat oficialment al càrrec pel rei Carles III, el nou premier ha promès en el seu primer discurs davant el 10 de Downing Street que el seu executiu serà "un govern de servei" que treballarà per "restaurar el servei i el respecte a la política", "acabar amb l'era del soroll" i per "reconstruir" el país. Alhora, Starmer ha apuntat que el Regne Unit haurà d'afrontar "grans reptes" durant la pròxima legislatura i ha animat a la ciutadania a fer confiança en el seu projecte. "La nostra feina és urgent i comencem avui", ha resumit.

En la seva primera intervenció com cap del futur executiu, el dirigent laborista ha lamentat que en el país s'ha instaurat una "manca de confiança" envers la classe política i que "l'esperança per a un futur millor" s'ha anat esvaint. "El país necessita un gran 'reset'", ha manifestat. En aquest sentit, ha remarcat que és "conscient" que aquesta situació es corregeix "amb fets i no paraules" i ha apuntat que el primer pas per reconduir la situació passa pel "simple reconeixement dels fets".

També durant el seu discurs, Starmer s'ha volgut adreçar a tot l'electorat, especialment cap aquell que no l'ha votat. "El meu govern us servirà, [...] els laboristes hem demostrat la nostra voluntat de servei; primer va el país i després va el partit", ha assenyalat.

Al mateix temps, ha reivindicat que una de les "grans fortaleses" dels britànics ha estat la de "saber navegar cap a aigües més calmades" en temps turbulents i ha demanat paciència per les polítiques que vol impulsar des de Westminster. "Canviar el país no és com encendre un interruptor; el món és ara un lloc volàtil i tot plegat portarà temps, però la feina pel canvi començarà de forma immediata", ha asseverat.

Starmer, a més, ha volgut dedicar unes paraules d'agraïment al seu principal rival en aquestes eleccions, el líder dels conservadors i fins ara primer ministre Rishi Sunak, de qui ha volgut destacar la seva dedicació per arribar al més alt de la política britànica. "Ha aconseguit ser el primer ministre d'origen asiàtic, i això requereix un esforç que no pot ser menystingut", ha dit.