El laborisme arrasa en unes eleccions britàniques que posen fi a 14 anys d'hegemonia conservadora

El Partit Laborista ha arrasat en les eleccions generals britàniques que s'han celebrat aquest dijous. Els resultats confirmen l'àmplia majoria que els sondejos a peu d'urna han avançat per al partit liderat per Keir Starmer i també certifiquen l'enfonsament del Partit Conservador, que s'encamina al seu pitjor resultat després de 14 anys d'hegemonia. Amb el recompte encara en marxa, a primera hora del matí, els laboristes ja havien assolit la majoria absoluta necessària i s’encaminaven a tancar la jornada a una xifra propera als 410 escons apuntats en l’enquesta. Starmer ha defensat que “el canvi ha començat” mentre que el líder conservador, Rishi Sunak, ha admès la derrota sense pal·liatius: “Hi ha molt a reflexionar”, ha dit.

D’acord amb les projeccions de la BBC, la desfeta dels conservadors els encamina cap al seu pitjor electoral des de la creació del partit, amb al voltant d’uns 140 diputats. Passades les 7 del matí, els de Sunak encara no havien arribat al centenar. De fet, entre els conservadors que s'han quedat sense escó hi ha el secretari de Justícia, Alex Chalk, que és el primer membre de l'executiu que queda fora de la cambra. El mateix camí ha seguit el secretari de Defensa, Grant Shapps, que ha caigut davant el candidat laborista a Welwyn Hatfield, o el líder dels conservadors escocesos, que tampoc ha pogut guanyar escó.

Per contra, figures rellevants del Partit Laborista, com la seva número dos, Angela Rayner, han guanyat ja l'escó. El mateix Starmer també ho ha fet, mentre Jeremy Corbyn s'ha imposat als seus antics companys de partit a Islington North, a Londres, on es presentava com a independent.

Els laboristes de Keir Starmer estan camí d’obtenir la major distància amb els conservadors en gairebé 30 anys. Ara bé, Starmer no arribaria a aconseguir els 418 escons assolits per Tony Blair en les eleccions del 1997, segons les projeccions.

Els resultats també apunten a l'ascens dels liberals, que amb el recompte encara en marxa ja tenen 58 diputats, una xifra que segons les projeccions podria arribar fins als 66.

Farage aconsegueix l’escó

El recompte també confirma la irrupció del nou Partit Reformista de l'ultra Nigel Farage a la cambra dels comuns. El líder de Reform aconsegueix així entrar al parlament de Westminster després de set intents fallits en què havia quedat fora per les dificultats d’assolir majoria segons el sistema electoral britànic. Farage ha guanyat l'escó a Clacton -on el seu antic partit UKIP ja havia aconseguit imposar-se abans- amb una majoria del 46% i esdevé així finalment diputat.

La irrupció del partit de Farage a la cambra, però, ja s'havia confirmat abans durant la matinada amb l'elecció de Lee Anderson, que ha estat el primer electe de la formació a Ashfield. "Vull que torni el meu país i Ashfield pot jugar el seu paper en això", ha dit després de ser elegit. Segons les projeccions de la BBC, la formació es quedaria amb els 4 escons que ja ha obtingut, tot i que a l’inici de la nit l’enquesta a peu d’urna apuntava a la possibilitat que se n’embutxaqués 13.

Els laborisme avança a Escòcia

Una de les grans derrotes de la nit la pateix el Partit Nacional Escocès (SNP). Els primers resultats apunten a victòries laboristes a Escòcia que poden fer que l'SNP, en crisi des de fa mesos, deixi de ser el primer partit a Escòcia. La formació perdria 40 representants, segons les projeccions de la BBC, i es quedaria només amb 8, fins i tot per sota del que apuntava l’enquesta a peu d’urna, en el seu pitjor resultat des del 2010. Per la seva banda, el Plaid Cymru de Gal·les es manté amb quatre escons.