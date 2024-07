Rússia causa almenys 30 morts en un bombardeig massiu contra Ucraïna

Rússia agreuja els seus atacs sobre Ucraïna. Mentre registra avanços al front de batalla, el Kremlin va llançar ahir una nova gran onada de míssils sobre la capital, Kíiv, així com a Sloviansk, Kramatorsk, Dnipró i Kriví Rih, la ciutat natal del president Volodímir Zelenski. A Kíiv va resultar danyat l’hospital infantil que tracta nens amb càncer i altres patologies greus; les seves instal·lacions es van desplomar parcialment. Almenys 30 persones van morir i diverses desenes van resultar ferides com a conseqüència dels bombardejos.

El nou atac –a la capital, un dels més grans que es recorden des de l’inici de la guerra– arriba després que la missió de l’ONU per als Drets Humans alertés de l’augment de morts de civils en els últims mesos. Un informe recent va revelar que el maig va ser el mes més mortífer en gairebé un any. «La setmana a Ucraïna ha començat amb una altra onada d’atacs mortals per part de les Forces Armades Russes», va tornar a denunciar ahir Denise Brown, coordinadora humanitària de l’ONU a Ucraïna. «És inconcebible que els nens siguin assassinats i ferits», va afegir.

Gran commoció van ocasionar les imatges de nens malalts ensagnats per l’atac contra l’Hospital Ojmadit de Kíiv, que van haver de ser evacuats, i alguns d’ells, ubicats de manera provisional al carrer. Ja el 2022, quan aquesta periodista va visitar l’hospital, l’estructura mèdica, la més important del país, havia hagut d’adaptar els seus soterranis per mantenir els pacients al resguard dels trets.

Durant l’atac també es van veure afectats edificis residencials, garatges i automòbils a set districtes de la capital, ja que –com a conseqüència de l’impacte d’un míssil– es va registrar la caiguda de fragments, segons va explicar el cap de l’Administració Militar de la Regió de Kíiv, Serhiy Popko. «Es tracta d’un dels pitjors atacs contra Kíiv», va afegir l’alcalde de la capital, Vitali Klitxkó.

En un complex industrial

També dramàtica va ser la situació a Kriví Rih, on van perdre la vida almenys 10 persones més i hi va haver uns 30 ferits, segons va informar Oleksandr Vilkul, el cap del Consell de Defensa de la ciutat en una missatge a través de Telegram. «Han sigut diversos trets que han afectat les oficines d’un complex industrial», va explicar.

Segons Zelenski, de fet, les forces russes van llançar més de 40 míssils de diversos tipus sobre Ucraïna. «És molt important que el món no guardi silenci sobre això ara i que tothom vegi el que és Rússia i el que està fent», va aprofitar per recordar el mandatari ucraïnès. Rússia no pot al·legar que no sap cap a on volen els seus míssils i ha «de retre comptes plenament per tots els seus crims: contra les persones, contra els nens, contra la humanitat en general», va afegir.

L’atac va coincidir també amb una visita del primer ministre indi, Narendra Modi, a Moscou per trobar-se amb Vladímir Putin.

El líder d’Hongria parla del conflicte amb Xi

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, es va reunir ahir amb el president xinès, Xi Jinping, per parlar de la guerra a Ucraïna. «Pla de pau 3.0», el va batejar en les seves xarxes socials. Orbán és un vers lliure en la disciplina europea amb excel·lents llaços amb Pequín i Moscou, i va aterrar a la capital xinesa uns dies després que la seva visita a la russa irrités a molts a Brussel·les.La finalitat del viatge és involucrar la Xina en la seva missió d’asseure Kíiv i Moscou a negociar. A. F.