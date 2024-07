Biden anuncia una donació "històrica" de sistemes de defensa aèria a Ucraïna

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat una donació "històrica" de sistemes de defensa aèria a Ucraïna. Juntament amb Alemanya, els Països Baixos, Romania i Itàlia, el líder nord-americà ha promès l'entrega de sistemes Patriot i components per aquestes bateries, un paquet que permetria a l'exèrcit ucraïnès defensar-se d'atacs com el que va protagonitzar Rússia aquest dilluns sobre Kíiv, on una sèrie de míssils van impacte contra un hospital infantil i van deixar almenys 41 morts. En el que ha estat el seu primer discurs en el marc de la cimera de l'OTAN a Washington, Biden ha subratllat que el suport a Ucraïna és "ferm i inequívoc" i ha assegurat que "Rússia no prevaldrà".

En concret, els cinc aliats proporcionaran cinc sistemes estratègics de defensa perquè puguin ser utilitzats "ràpidament". Al mateix temps, s'espera que diversos aliats de l'OTAN -entre ells Espanya, el Regne Unit o Canadà- proporcionin "dotzenes de sistemes tàctics de defensa" a Ucraïna en els pròxims mesos.

"El nostre missatge a Moscou i al món és clar; [...] Rússia no prevaldrà, Ucraïna prevaldrà", ha reiterat Biden, qui al mateix temps ha apuntat que Putin "està fracassant en aquesta guerra". "Quan va començar aquesta guerra sense sentit, Ucraïna era un país lliure; avui ho continua sent i la guerra acabarà amb Ucraïna sent un país lliure i independent", ha insistit.

Al mateix temps, el president nord-americà ha defensat que l'OTAN celebra els seus 75 anys "més forta que mai" i ha reivindicat la importància que els 32 aliats es mostrin "més forts que mai". "Aquest moment de la història exigeix la nostra força col·lectiva", ha argumentat.

En aquest sentit, Biden ha tret pit dels progressos que s'han fet en els diversos països de l'aliança en relació amb la despesa militar des de la seva arribada a la Casa Blanca. "L'any que vaig ser president hi havia nou aliats de l'OTAN que invertien el 2% del seu PIB en defensa; aquest any seran 23 els que assoliran el 2%", ha resumit.