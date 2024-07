Biden defensa la seva candidatura a la Casa Blanca malgrat confondre Zelenski amb Putin en la cimera de l'OTAN

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha defensat la seva candidatura a la Casa Blanca malgrat els seus errors en les darreres compareixences públiques. Els últims s'han produït precisament en l'última jornada de la cimera de l'OTAN celebrada a Washington, unes errades que han eclipsat qualsevol dels missatges que es volien remarcar des de l'aliança. En una roda de premsa amb Volodímir Zelenski, Biden ha presentat el primer ministre ucraïnès com a "Vladímir Putin", mentre que en una intervenció posterior s'ha referit a l'actual vicepresidenta dels Estats Units, Kamala Harris, com a "vicepresident Trump".

Les seves rodes de premsa a Washington, de fet, s'han convertit més aviat en una prova de capacitat cognitiva, després que en el darrer debat electoral de fa dues setmanes emès a la CNN cometés diversos errors i balbucegés en algunes frases.

Malgrat tot, el líder nord-americà ha reiterat que es presentarà a la reelecció per derrotar Donald Trump. "Sé que soc el més qualificat per governar i crec que soc el més qualificat per guanyar", ha apuntat.

En aquest sentit, Biden ha defensat la seva candidatura per "completar la feina" que va començar fa quatre anys i ha apuntat que "l'únic que fa l'edat és aportar una mica de saviesa si s'està atent".