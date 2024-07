Qui és Thomas Matthew Crooks, el tirador que ha atemptat contra Trump?

El presumpte autor dels trets a l'expresident dels Estats Units i candidat republicà a les eleccions del 5 de novembre, Donald Trump, és un jove de 20 anys anomenat Thomas Matthew Crooks, segons ha confirmat l'FBI, recullen mitjans estatunidencs.

El sospitós, que va ser abatut per les forces de seguretat, era resident de Bethel Park, un municipi situat a la zona metropolitana de Pittsburgh, a uns 70 quilòmetres de Butler (Pennsilvània), el lloc on se celebrava el míting en el qual Trump va ser tirotejat.

Crooks és un jove de raça blanca que anava vestit amb roba grisa de camuflatge i sobre el qual les autoritats encara investiguen quina va poder ser la seva motivació. "Continua sent una recerca activa i en curs, i s'anima a qualsevol persona amb informació que pugui ajudar amb la recerca al fet que enviï fotos o vídeos per internet", reconeix en un comunicat l'FBI.

L'agressor no tenia antecedents penals, segons els registres judicials públics de Pennsilvània. I, encara que estava registrat com a votant republicà a Pennsilvània, segons l'agència AP, havia donat 15 dòlars a un comitè d'acció política progressista el 20 de gener de 2021, el mateix dia en què el president Biden va prendre possessió del seu càrrec, segons els registres financers de la campanya citats per l'agència.

El tirador es va situar a la teulada d'un edifici fora del perímetre de seguretat de l'acte de campanya en el qual es trobava Trump, segons va indicar el fiscal de districte de Butler, la qual cosa explicaria que tingués una arma, perquè per accedir als mítings de Trump cal passar controls de seguretat i arcs detectors de metalls.

El mitjà local de Pittsburgh WTAE assegura que Crooks va utilitzar un fusell tipus AR-15 i va disparar vuit vegades abans de ser abatut pels agents del servei secret. Crooks deixa una víctima mortal i dos ferits greus entre el públic assistent, tots homes adults.