Descobreixen la primera gran cova subterrània de la Lluna: "Podria convertir-se en un futur refugi d'astronautes"

La superfície lunar és un lloc hostil, fascinant i envoltat de molts misteris. Fa segles que l'espècie humana observa, des de la distància, l'orografia lunar per intentar desentranyar els seus secrets. Gràcies a això, a aquest estudi constant de la Lluna, s'han pogut identificar uns 200 cràters i unes desenes de forats de fins a 100 metres de diàmetre. Però això no és tot. Segons ha anunciat aquest dilluns la revista científica 'Nature Astronomy', un equip internacional d'astrònoms ha trobat la primera gran cova subterrània a la Lluna.

En aquest cas, a diferència dels forats, no només s'ha descobert l'entrada a la cova, sinó que s'ha aconseguit desvetllar que hi ha tota una estructura formada per conductes subterranis fins ara totalment desconeguts. "Fa més de 50 anys que es teoritzava sobre l'existència de quelcom així, però no ha estat fins ara que, per primera vegada, hem pogut demostrar que tenim raó", explica, entusiasmat, Lorenzo Bruzzone, professor de la Universitat de Trento i un dels autors principals d'aquesta troballa.

La investigació es basa en les dades recollides fa més d'una dècada per un petitíssim instrument que anava a bord de la missió Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Ja en el seu moment, aquesta informació va permetre crear un dels mapes amb més detall de la superfície lunar, detectar l'existència de diversos pous lunars i fins i tot descobrir dipòsits de gel a la Lluna. Però ara, una dècada més tard, un equip d'investigadors els ha rescatat de l'arxiu i els ha tornat a analitzar tenint en compte noves troballes i, sobretot, de tècniques complexes de processament de senyals. Gràcies a això, s'ha aconseguit identificar una regió del famós Mare Tranquillitatis (Mar de la Tranquil·litat) on els radars mostraven una lluentor poc usual. Segons expliquen els investigadors, l'explicació més plausible és que es tracti del reflex d'una enorme cova subterrània.

Refugi d'astronautes

Els investigadors creuen que aquesta enorme cova podria ser un tub de lava buit amagat al subsòl del Mar de la Tranquil·litat, l'icònic emplaçament on fa poc més de cinquanta anys va aterrar la missió Apollo 11 i es van escriure les primeres passes de la humanitat fora del nostre planeta. Just allà és on s'han descobert els indicis més sòlids fins ara d'un gran conducte lunar subterrani que, segons les primeres estimacions, es trobaria entre 130 i 170 metres de profunditat i tindria entre 30 i 80 metres de llarg i uns 45 d'ample . Una mica més gran que una piscina olímpica. O una mica més petita que un camp de futbol.

De moment s'han localitzat diverses entrades a aquesta cova, que sumen entre 20 i 100 metres de diàmetre, i toti que que encara no es disposa d'informació sobre l'interior, els experts creuen que hi podria haver des de zones planes fins a trams amb una inclinació d'uns 45 graus.

Ara sí, anem a la part més interessant d'aquest estudi. És a dir, a les possibilitats que s'obren després d'aquesta troballa. Segons expliquen els autors d'aquest treball, la cova lunar acabada de descobrir "es podria convertir en un futur refugi d'astronautes" a la Lluna. Sobretot si tenim en compte que les condicions del sòl lunar són força extremes, amb temperatures que oscil·len entre els 127 ºC durant les hores de llum fins als -173ºC a les zones fosques, una radiació còsmica que multiplica per 150 la que rebem a la Terra i amb un risc molt elevat de patir l'impacte de meteorits.

"La Lluna és un entorn hostil per a la vida humana. Per això, si volem construir colònies permanents a la Lluna o assentaments humans hem de trobar llocs segurs on fer-ho", comenta l'equip liderat per Bruzzone. En aquest sentit, expliquen, la cova acabada de trobar es podria convertir en aquest anhelat refugi lunar per a astronautes de llarga estada.