Els republicans coronaran Trump com a candidat a la presidència en una Convenció marcada per l'intent d'assassinat

La Convenció Nacional Republicana, la cita en què els republicans elegiran de forma oficial els candidats a president i vicepresident, comença aquest dilluns. La Convenció està marcada per l'intent d'assassinat de l'expresident Donald Trump en un míting a Butler (Pennsilvània) el passat dissabte. En la gran cita republicana, que se celebra a Milwaukee (Wisconsin) des d'aquest dilluns fins dijous, es preveu que Trump sigui designat de forma oficial com a candidat republicà a la presidència i també es farà públic qui l'acompanyarà com a candidat a vicepresident en la cursa per tornar a la Casa Blanca.

L'intent d'assassinat de Trump, que va causar la mort a un dels assistents al míting i va deixar dos ferits greus, ha transformat la campanya i alterat la gran cita dels republicans a Milwaukee. Poc després de l'atac, els republicans van confirmar que la Convenció continuava endavant, amb un reforç de les mesures de seguretat.

A diferència del 2016 i 2020, Trump arriba a la cita amb escasses veus crítiques dins del partit i amb un control absolut de les files republicanes, mentre els demòcrates estan dividits sobre les capacitats de Joe Biden per continuar com a president.

El programa republicà

El pes de Trump dins del Partit Republicà ha quedat reflectit en el programa electoral, que ha de ser aprovat per la cúpula de la formació durant la Convenció. El document té 16 pàgines i dibuixa les línies de les polítiques del que seria el seu govern si torna a la Casa Blanca. El republicà ha intentat distanciar-se de l'anomenat 'Project 2025', elaborat pel think tank ultraconservador Heritage Foundation, per fer una "segona revolució americana".

Trump ha considerat que 'Project 2025' és massa radical per sumar els suports d'indecisos i independents. Per exemple, el programa republicà inclou el posicionament de Trump que l'avortament és competència dels estats i no de Washington i no menciona la prohibició federal, qüestions que sí que estaven incloses en els programes dels 2016 i el 2020. El grup ultraconservador també apuntava a la "major deportació de la història" d'immigrants en situació irregular i a la construcció d'un escut de defensa antimíssils als Estats Units, entre d'altres.

La incògnita del vicepresident

Es preveu que la Convenció sigui un simple tràmit per a Trump, que es va assegurar ser el candidat republicà a la presidència en les eleccions que se celebraran al novembre en tenir el suport de 2.265 delegats a les primàries, una xifra suficient per aconseguir la nominació.

Una de les incògnites és saber qui serà el vicepresident de Trump en la cursa per tornar a la Casa Blanca. Sobre la taula hi ha els noms dels senadors J.D. Vance i Marco Rubio i del governador Doug Burgum, tot i que no es descarta que l'expresident pugui optar finalment per una altra persona. Ara per ara, es desconeix la manera en què Trump anunciarà el nom del seu vicepresident. El que sí està ja previst és que el que s'espera que sigui el candidat republicà a la presidència tanqui la Convenció dijous amb un discurs.

Biden crida a rebaixar la tensió

Milwaukee es troba blindada per la celebració de la Convenció Nacional Republicana, amb gran presència policial i tanques al voltant del centre de congressos on se celebra l'esdeveniment. Es preveu que hi assisteixin uns 15.000 delegats del Partit Republicà procedents dels 50 estats del país. "És probablement una de les zones més segures a la Terra ara mateix", ha dit el president de Partit Republicà a Wisconsin, Brian Schimming.

Després de l'atac a Trump, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha fet una breu compareixença pública en què ha cridat a la unitat de la ciutadania i ha desitjat al republicà que es recuperi de les ferides. "Als Estats Units no hi ha espai per a la violència", ha dit.

"El poder de canviar els Estats units sempre ha d'estar en mans de la gent, no d'un possible assassí. El camí a seguir a través de visions oposades de campanya s'ha de resoldre de manera pacífica, no mitjançant actes de violència", ha afegit el president.

"Hauria d'estar mort"

Per la seva banda, Trump ha dit, en les primeres declaracions des de l'atac, que ha estat una "experiència surrealista". "Jo no hauria d'estar aquí, hauria d'estar mort", ha afirmat. "El doctor de l'hospital va dir que mai havia vist una cosa així, va dir que era un miracle", ha manifestat durant el vol que el dirigia a la Convenció Nacional Republicana.