Trump escull com a candidat a vicepresident el senador Vance, aliat ideològic

La unitat és el missatge amb què Donald Trump vol imbuir tota la convenció republicana, que va arrencar ahir a Milwaukee (Wisconsin) en una jornada on es va convertir formalment en el candidat del partit. Unitat és el concepte amb el qual busca reemmarcar-se davant la nació després de sobreviure a l’intent d’assassinat del dissabte. I unitat és també el missatge que batega en l’anunci que va realitzar ahir de la seva selecció per a acompanyar-lo en les paperetes de novembre com a candidat a vicepresident: el senador d’Ohio J.D. Vance.

Aquesta selecció, que Trump va anunciar amb un missatge en Truth Social i va ser rebuda amb ovacions en el Fiserv Fòrum de Milwaukee, era anticipada. Deixava en el camí a altres dos finalistes, el també senador Marc Ros i el governador de Dakota del Nord Doug Burgum. I confirma el meteòric ascens i transformació de Vance així com on veu Trump el futur del partit que ha conquistat.

De crític a lleial aliat

Antic marine, graduat en Yale i inversor en Silicon Valley, Vance és autor del reeixit llibre Elegia Hillbilly, que en el seu moment va ser per a molts l’obra que va obrir els ulls sobre l’Amèrica blanca de zones desindustrializades i rurals que es va lliurar a Trump en 2016 i el va portar per sorpresa a la Casa Blanca. En aquells dies Vance arribava a ficar a Trump en la mateixa frase que a Hitler, a titllar-ho d’«heroïna cultural» i a denunciar que en les seves bases hi havia «racisme i xenofòbia». Però en 2020 ja s’havia sumat a les files del llavors president i des d’aleshores s’ha fet un dels seus més ferms aliats i defensors, incloent en el Senat, on va arribar en part gràcies al suport que li va donar Trump en les legislatives de 2022.

Aquest alineament ideològic i les seves repetides mostres i declaracions de lleialtat, incloent-hi qüestionar els resultats legítims de les eleccions del 2020 i dir que ell el 6 de gener de 2021 hauria fet el que es va negar a fer el llavors vicepresident Mike Pence (tractar d’impedir la certificació de la victòria de Joe Biden), li han guanyat la confiança del líder.

Amb la selecció d’un polític que el mes que ve complirà 40 anys, Trump, de 78 i limitat sol a un mandat si aconsegueix tornar a la Casa Blanca, envia un clar senyal d’on veu el futur del Partit Republicà: en la continuïtat, tant en les formes com en el fons.

En termes més immediats és difícil no llegir en l’elecció de Trump un pas que presenta la seva opinió sobre l’estat de la carrera per a novembre però també gran càlcul estratègic. A diferència del que hauria succeït amb Burgum o Rubio, amb Vance no guanya experiència executiva o en relacions internacionals o seguretat nacional ni una via per a acostar-se a votants de minories com els hispans. I és senyal que cada vegada es veu més favorit per a imposar-se el 5 de novembre a Joe Biden (o a un altre rival en cas que el president, acabi sent rellevat).

Gos de presa

Amb Vance Trump guanya, a més, a un polític que bé pot actuar com el gos de presa mentre ell, després de l’intent d’assassinat, mostra un discurs més conciliador que podria convèncer a alguns votants independents i moderats.

Poc després de l’atemptat Vance va ser un dels primers ultraconservadors a responsabilitzar directament als demòcrates, i concretament a la campanya de Biden, d’haver-lo provocat amb la retòrica que presenta a Trump com “un feixista autoritari” i una amenaça a la democràcia amb la qual cal acabar «a qualsevol preu».