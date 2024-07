J. D. Vance, el "somni de Putin"

"És el somni de Putin". Amb aquestes taxatives paraules reaccionava aquest dimarts un informador basat en Washington amb llarga experiència a la notícia del nomenament del senador per Ohio J. D. Vance com a candidat a vicepresident dels EUA, acompanyant Donald Trump en el ticket del Partit Republicà. El reporter, que va arribar a entrevistar l’ara aspirant vicepresidencial en una ocasió, confirma que en els últims anys el legislador d’Ohio no només s’ha convertit en una de les veus nord-americanes més crítiques amb l’enviament d’ajuda militar a Ucraïna, sinó que fins i tot s’encarrega d’impulsar als EUA narratives favorables al Kremlin que repeteixen un per un els principals arguments de la propaganda russa, tant en les seves intervencions públiques com en plataformes mediàtiques alternatives que compten amb la seva participació.

El llarg historial de discursos pronunciats per J. D. Vance en els quals ha censurat la posició dominant a Occident respecte al conflicte armat a l’est d’Europa abunden a les hemeroteques. En una columna publicada a The New York Times l’abril passat, en plena crisi d’escassetat de munició al país eslau, va escriure, en to derrotista, que "les matemàtiques" no estaven del bàndol de Kíiv i que els EUA i Europa "no tenien la capacitat de fer la quantitat d’armes" que Kíiv necessitava per "guanyar la guerra".

Pèrdues humanes

El temps ha restat valor a la predicció primaveral del senador per Ohio, ja que des d’aleshores, una vegada aprovat el paquet d’ajuda financera pel Congrés dels EUA del voltant de 60.000 milions, la situació als fronts de guerra ha millorat substancialment, i amb prou feines es produeixen en l’actualitat avenços de les tropes russes, que estan patint greus pèrdues entre els seus soldats, segons les anàlisis diàries realitzades per l’Institut d’Estudis sobre la Guerra.

Precisament, en el mateix text publicat al diari novaiorquès, el senador J. D. Vance es va endinsar en les pèrdues humanes del conflicte, tot i que va centrar la seva anàlisi en les patides per Ucraïna davant un enemic que ell qualifica de molt superior en recursos humans.

Segons la seva opinió, les tropes de Kíiv s’havien de limitar a defensar "per preservar "el seu preciós poder humà, frenar la sagnia i donar temps a les negociacions per començar". Vance tampoc ha escatimat en gestos públics per demostrar la seva indiferència cap a la sort que puguin corren els ucraïnesos en la seva lluita contra la invasió ordenada pel Kremlin el febrer del 2022. En el pòdcast de Steve Bannon, estret aliat de Trump ara a la presó, va arribar fins i tot a presumir de no tenir interès pel que li pugui passar a la nació eslava i als seus habitants.

